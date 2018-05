: TAV: anni di lavoro, impegni presi dalla Repubblica Italiana con Francia. Adesso arrivano due fuoricorso a vita che… - davidealgebris : TAV: anni di lavoro, impegni presi dalla Repubblica Italiana con Francia. Adesso arrivano due fuoricorso a vita che… - Capezzone : Non hanno capito niente di #Brexit, di #Trump, delle elezioni in Francia, in Germania, in Italia. Però continuano i… - RaiNews : La Francia avverte l'Italia: il prossimo governo rispetti gli impegni o l'Eurozona rischia ? -

Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, mette in guardia sul rischio che la stabilità della zona euro possare essere compromessa se il prossimo governono non rispetterà i suoisu debito e deficit. "Se il nuovo governo non rispetterà i suoisul debito, sul deficit,ma anche sul consolidamento delle banche, l'intera stabilità finanziaria della zona euro sarà minacciata", ha avvertito nel corso di una trasmissione televisiva.(Di domenica 20 maggio 2018)