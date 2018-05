Francavilla - lancia figlia della compagna dal viadotto : morta sul colpo. Lui urla «scusa» e si suicida. La donna precipita dal terzo piano : «Scusa, scusa...». Le urla di Fausto Filippone, 49 anni, dirigente della Brioni, che oggi ha ucciso la figlia della compagna lanciandola da un viadotto sull'autostrada A14...

