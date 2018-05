Francavilla | getta figlia 12enne della compagna dal viadotto e dopo 7 ore si suicida La

ilmessaggero

(Di domenica 20 maggio 2018) Prima ha lanciato ladal, poi,sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è ucciso buttandosi nel vuoto anche lui. Fausto Filippone, 49 anni, dirigenteBrioni, ha deciso di lanciarsi quando ha visto che sotto di lui, oltre 20 metri più sotto, stavano gonfiando il tappeto che avrebbe potuto salvargli la vita.Ha deciso di farla finitaaver gridato più volte «scusa», in bilico oltre il guard rail delsull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti). E' precipitato giù, dove per ore è rimasto il corpicino immobilebambina di circa 12 anni. «Morta sul colpo», hanno constatato i medici legali. Ma c'è dell'altro: ladell'uomo stamane è volata giù dalla finestraloro abitazione al terzo piano ed è mortaun tentativo disperato dei medici di salvarla. Sul posto ci sono Carabinieri, sanitari ...