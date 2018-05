Forza Motor Sport 7 | Le novità in arrivo

gamerbrain

(Di domenica 20 maggio 2018) Nell’attesa dell’annuncio ufficiale diHorizon 4, Microsoft ha svelato le novità inper7, tramite una nuova puntata di Inside Xbox, scopriamole insieme. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.7: Tutte le novità inBrian Ekberg ci parla delle novità previste per7, a dimostrazione di come nonostante l’imminentediHorizon 4, Microsoft non si sia dimenticato del racing game: Rivisti i limiti del tracciato, per aiutare i giocatori a capire quando le ruote sono oltre i limiti della carreggiata Introduzione delRace Regulations, un sistema che renderà le gare online più eque Nuova modalità sperimentale Drag Race, la quale propone gare 1 vs 1 su tracciati a linea ...