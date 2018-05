Formula E | doppietta Audi con Abt-di Grassi a Berlino

motorinolimits

Just weeks after Techeetah's Jean-Eric Vergne cruised to victory in his hometown of Paris, German driver Daniel Abt (Sport Abt Schaeffler) made waves at his home race in Berlin, leading his team and teammate Lucas di Grassi to the second one-two victory in the history of the ABB FIA Formula E Championship.