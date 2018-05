FINANZA Lega e M5s pronti a riportare l' Italia nella Prima Repubblica

FINANZA " Le Fiamme gialle nelle scuole danno lezioni di legalità GUARDA LE FOTO : ... che hanno partecipato attivamente anche alla discussione in aula, mostrandosi interessate a conoscere il "mondo" giallo-verde. Al progetto " Educazione alla legalità Economica " è stato poi abbinato ...

FINANZA E POLITICA/ Piga : con Lega e M5s l'Italia non finirà come la Grecia di Syriza : La bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, con la messa in discussione dell'euro, ha portato lo spread in rialzo e la Borsa in calo.

Governo - Salvini : “Sale lo spread? I giochini della FINANZA non ci spaventano”. E sul Viminale : “Lega si occupi di sicurezza” : “Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell’Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, in merito alla trattativa per la formazione di un Governo M5s-Lega. Che in uno dei passaggi puntualizza: “Salvini premier sarebbe per me l’onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo, ...

'Preparatevi - oggi si balla'. Mercati e FINANZA nel panico : la vendetta su Lega e M5s : Non è piaciuto affatto ai Mercati il documento Lega-M5s pubblicato dall' Huffingtonpost , secondo gli interessati una versione superata, , non è piaciuto agli investitori - da Londra a New York, che ...

SPY FINANZA/ I boomerang dell'Ue contro Lega e M5s : Non sembrano mancare macigni contro l'Italia da parte dell'Ue e delle élites, di cui il Financial Times è megafono. Ma con effetti controproducenti.

FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul governo M5s-Lega : Sembra che i MERCATI non stiano reagendo male all'ipotesi di un governo Lega-M5s in Italia. In realtà non è il caso di illudersi, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia, di U. BertoneM5s-Lega & FINANZA/ Deficit, fiscal compact e dazi: sarà scontro con l'Europa?, int. a M. D'Antoni

M5S-LEGA & FINANZA/ Deficit - fiscal compact e dazi : sarà scontro con l'Europa? : E' iniziato l'esame del Def, che deve sterilizzare l'aumento dell'Iva. Ma sui vincoli di bilancio l'Italia potrebbe avere 'posizioni di sfida'

Primo Convegno Nazionale Etica - Legalità - Fondi Europei & FINANZA : Interverranno professionisti del sistema Bancario, del mondo Scientifico e Universitario, oltre ad alcuni dell'Associazionismo delle Imprese e del mondo Sindacale. Ufficio Stampa: Martini's ...

FINANZA E POLITICA/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal governo : Senza un’economia propulsiva, pensare di aumentare la spesa pubblica, disinnescando anche le clausole di salvaguardia, appare impossibile, evidenzia STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:01:00 GMT)GEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarciFINANZA/ L'aiutino di Draghi per non far crollare ripresa e mercati, di P. Annoni

FINANZA E POLITICA/ Lega-M5s e lo scontro rinviato con l'Europa : In Italia Lega e Movimento 5 Stelle hanno aumentato il loro peso politico. L’Europa pare invece ferma. Ma presto Roma e Bruxelles rischiano di scontrarsi. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:03:00 GMT)DAZI TRUMP/ Le batoste che rischia l'Italia (a partire da Fiat), di U. BertoneSCENARIO/ Di Maio e Salvini mandano all'aria i piani di Merkel e Macron, di S. Cingolani