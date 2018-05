FINALE NADAL ZVEREV Internazionali d’Italia 2018 | Roma | streaming video e tv | orario

Tennis - Roma Djokovic si arrende - Nadal in FINALE dopo 4 anni. Affronterà Zverev : Roma - È finita come nell'ultimo confronto, un anno fa a Madrid. Rafa Nadal piega ancora in due set , 7-6, 6-3, Novak Djokovic, si porta a -1 , 25-26, nell'infinito duello con il rivale e vola in ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Alexander Zverev raggiunge Rafael Nadal in FINALE! Marin Cilic ko in due set : Continua il periodo magico del tedesco Alexander Zverev in questo 2018. Il n.3 del mondo conquista un’altra finale di un Masters1000, dopo Miami e Madrid, e Roma è per lui ancora una volta magica. Secondo atto conclusivo consecutivo per lui (vittoria nel 2017) al Foro Italico dopo aver superato in due set (7-6 7-5) il n.5 del ranking Marin Cilic. Un incontro in cui il talento di “Sascha” si è visto ad intermittenza ma è stato ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - FINALE Nadal-Zverev : programma - orario e tv : Rafael Nadal e Alexander Zverev si sfideranno nella Finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma andrà in scena un match davvero stellare, avvincente e appassionante tra due stelle di questa superficie: da una parte il fenomeno incontrastato che va a caccia dell’ottavo sigillo nella capitale e che vuole riprendersi il numero 1 nel ranking ATP, dall’altra il detentore del titolo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Rafael Nadal vince un duro match con Novak Djokovic e vola in FINALE! : Rafael Nadal batte Novak Djokovic e vola in finale agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: il maiorchino batte 7-6(4) 6-3 il serbo in due ore di gioco ed ora tenerà l’assalto non solo al trono capitolino, ma anche al numero uno del Ranking ATP, che tornerà ad essere suo in caso di trionfo Romano. Nell’atto conclusivo attende il vincente della sfida tra il campione uscente, il tedesco Alexander Zverev, ed il ...

