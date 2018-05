: MESSAGGIO IN CODICE Ecco perché Graviano parla di B. alla figlia di Borsellino [LO SPECIALE - fattoquotidiano : MESSAGGIO IN CODICE Ecco perché Graviano parla di B. alla figlia di Borsellino [LO SPECIALE - Agenzia_Ansa : La figlia di #Borsellino ai killer che uccisero suo padre: 'Chiedete perdono e parlate' - Agenzia_Ansa : Figlia di #Borsellino, ignorata la mia nuova richiesta di incontrare i boss Graviano -

"Hanno ignorato la mia richiesta di un altroe questa è la cosa peggiore che si possa fare". Lo dice Fiammettadel magistrato ucciso in Via D'Amelio nel luglio 1992. La donna ha già visto a dicembre i boss Giuseppe e Filippo Graviano in carcere. Ora dice di aver appreso "in maniera ufficiosa" del no delle procure antimafia a rivedere i due fratelli.Contraria a un nuovol'Associazione familiari vittime di via dei Georgofili: "La magistratura ha l'obbligatorietà delle indagini. No a intermediari".(Di domenica 20 maggio 2018)