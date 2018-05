Festival di Cannes – Tutti i vincitori del concorso cinematografico | c’è anche un po’

VINCITORE PALMA D'ORO - Festival DI CANNES 2018/ Il ritorno di Jean-Luc Godard - premio speciale per lui : VINCITORE PALMA D'ORO, FESTIVAL di CANNES 2018: Marcello Fonte premiato come migliore attore del concorso. All'italiana Alice Rohrwacher la miglior sceneggiatura ex aequo. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:01:00 GMT)

Asia Argento : “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”/ Video - Weinstein e molestie : choc al Festival di Cannes : Asia Argento: “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”. Video, Weinstein e molestie nel cinema: choc al Festival di Cannes. L'attrice italiana e il discorso alla platea(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:44:00 GMT)

Cannes 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

Festival di Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda. L’Italia festeggia con Fonte e Alice Rohrwacher : La 71esima edizione del Festival di Cannes, la più rosa di tutte per la presenza di una giuria in maggioranza femminile e presieduta da una donna, l’attrice Cate Blanchett, ha dato grandi soddisfazioni alL’Italia e ha sorpreso dando la Palma d’oro a un film fuori dai pronostici. La giuria ha infatti assegnato al regista giapponese Hirokazu Kore-...

I vincitori del Festival di Cannes : La Palma d'Oro è andata a “Shoplifters”, mentre Alice Rohrwacher ha vinto per la migliore sceneggiatura e Marcello Fonte come migliore attore The post I vincitori del festival di Cannes appeared first on Il Post.

Marcello Fonte migliore attore per Dogman al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogmandi Matteo Garrone. Fonte è stato premiato da Roberto Benigni. "Da piccolo - ha detto - quando ero a casa mia e pioveva solo le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia". "Il cinema è la mia famiglia - ha aggiunto l'attore emozionatissimo -, ...

Marcello Fonte premiato come migliore attore al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone.Il premio per la migliore attrice va a Samal Yeslyamova per AIKA (My Little one) di Sergei Dvortesevoy.Il premio per la migliore sceneggiatura va ex aequo all'italiana Alice Roharwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per Three Faces.Il premio per la migliore regia va al polacco Pavel Pawlikowski per il film Zimna ...

Cannes - meno star system dopo che il Festival ha boicottato Netflix : Entra con aria papale Cate Blanchette, presidentessa della 71esima edizione del Festival di Cannes, e il primo cittadino di Cannes, David Lisnard, le va incontro festante mentre la banda musicale in abiti folkeggianti strimpella la marcia trionfale. dopo lo scarpinetto si raggiunge la cima del Suquet, cuore pulsante della vecchia Cannes, per consumare a costo zero (vista la ristrettezza delle note spese) l’usanza mangiareccia del Festival, ...