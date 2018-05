Festival di Cannes | doppia Palma per l' Italia a Fonte e Rohrwacher

Cannes - Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival : 'Stuprata qui quando avevo 22 anni' : La furia di Asia Argento dal palco del Festival di Cannes . Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice , Samal Yeslyamova di 'Aykà, , l'attrice italiana prende ...

CANNES 2018/ La Palma d'oro a Kore'eda in un Festival "ricco" per il cinema italiano : Il festival di CANNES 2018 si è chiuso con la Palma d'oro assegnata a Shoplifters di Hirokazu Kore'eda. Buoni i film visti e soddisfazione per il cinema italiano.

Cannes - Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival : «Stuprata qui quando avevo 22 anni» : La furia di Asia Argento dal palco del Festival di Cannes . Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice , Samal Yeslyamova di 'Aykà, , l'attrice italiana prende ...

Asia Argento : “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”/ Video - Weinstein e molestie : choc al Festival di Cannes : Asia Argento: “Tra di voi c'è chi deve ancora pagare”. Video, Weinstein e molestie nel cinema: choc al Festival di Cannes. L'attrice italiana e il discorso alla platea(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:44:00 GMT)

Cannes 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

Festival di Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda. L’Italia festeggia con Fonte e Alice Rohrwacher : La 71esima edizione del Festival di Cannes, la più rosa di tutte per la presenza di una giuria in maggioranza femminile e presieduta da una donna, l’attrice Cate Blanchett, ha dato grandi soddisfazioni alL’Italia e ha sorpreso dando la Palma d’oro a un film fuori dai pronostici. La giuria ha infatti assegnato al regista giapponese Hirokazu Kore-...

