Ferito in via Casimiro | dieci giorni di prognosi e già dimesso il 23enne - Senza Colonne

FABRIZIO CORONA/ "Mi hanno arrestato sotto gli occhi di mio figlio. A Silvia Provvedi ho preFerito il..." : FABRIZIO CORONA rompe il silenzio e nella prima intervista rilasciata a Chi ricorda il momento dell'arresto sotto gli occhi del figlio Carlos e la fine dell'amore con Silvia Provvedi.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:49:00 GMT)

CUNEO/ Tamponamento tra auto in via Cascina Colombaro : nessun Ferito : Intervento dei vigili del fuoco a CUNEO alle 18,20 di martedì 15 maggio in via Cascina Colombaro , dietro la Coop, . Due auto si sono tamponate ed è stato richiesto l'intervento dei pompieri ...

Roma - albero crolla su bus Atac - autista Ferito in viale delle Milizie : Nuovo incidente per un autobus Atac in pieno centro a Roma. 'Un albero è caduto alle 3.30 sopra un autobus dell' Atac in viale delle Milizie a Roma, l'autista è stato portato in ospedale con l'...

Roma - 2 bus a fuoco in via del Tritone e Castel Porziano/ Video - disastro Atac : “nessun Ferito” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il Video e i primi aggiornamenti. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:43:00 GMT)

Friuli-Venezia Giulia - 14enne lanciava oggetti dal cavalcavia : Ferito un motociclista : Secondo alcuni testimoni, il giovane agiva con alcuni coetanei, buttando sulla strada delimitatori di velocità e altri oggetti.Continua a leggere

CUNEO/ Auto fuori strada sotto il viadotto Soleri - un Ferito lieve : Un'Auto è uscita di strada questa mattina , venerdì 27 aprile, sotto il viadotto Soleri, in via San Giacomo, a CUNEO. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e i ...

Roma - bus a fuoco in via Portonaccio : nessun Ferito : E' il settimo dall'inizio dell'anno. A bordo della vettura c'era solo l'autista. Atac apre inchiesta interna

Pavia - il leghista Ciocca fa il moralizzatore e presenta il conto dell’ospedale al rapinatore albanese Ferito : “Devi tornare a casa tua” : “Oggi sono andato in ospedale e ho detto al criminale albanese irregolare, che ha tentato una rapina settimana scorsa, che deve tornare a casa sua (in galera)”, così Angelo Ciocca, appena subentrato all’Europarlamento nelle fila leghiste, su facebook accompagna il video della sua incursione all’ospedale San Matteo di Pavia: “Deve ringraziare la civiltà del nostro paese che ha pagato 6.500 euro per curarlo” e ...

Ferito dal fratello - nel viaggio verso l'ospedale morso da un pitbull - il guidatore sbanda e fanno un incidente : Prima è stato Ferito con un cacciavite dal fratello, durante una lite, poi è stato morso da un pitbull, mentre veniva trasportato in ospedale, e infine, durante il percorso, è rimasto coinvolto in un incidente. La lunga notte di un 35enne di Carrara è riassumibile in questi tre punti. Le sue disavventure le ha raccontate il Tirreno, che ha ricostruito gli episodi che si sono susseguiti nella notte di sabato.Si legge ...

Monza - un uomo Ferito in un cantiere in via Nievo : Un uomo è rimasto ferito martedì in un incidente in un cantiere in via Nievo a Monza. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 dopo che l'operaio, 48 anni, è precipitato da una altezza di circa cinque ...

Ladro Ferito con un colpo di fucile - la procura di Pavia apre indagine. La Lega in presidio : L'episodio nel cortile di una casa di Casteggio: un 56enne ha sparato contro un uomo con passamontagna. Il ferito ancora in rianimazione. Solidarietà dei...

Il Paris Saint-Germain pronto a cambiare : via Emery - Allegri il preFerito : A cominciare da Luis Enrique, che in tempi recenti aveva condotto il Barcellona sul tetto del mondo. La preferenza dello spagnolo sembra indirizzata altrove, più precisamente verso il Chelsea qualora ...

Viareggio Cup - sasso dagli spalti contro terzino dell'Empoli : Ferito : Come racconta la Gazzetta dello Sport , durante il derby fra le selezioni giovanili delle due gloriose società toscane la tensione è salita al punto tale che al fischio finale è scoppiata una lite ...