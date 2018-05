Blastingnews

: Save the bees: nasce la prima giornata mondiale delle api - LisaDiGiovanni2 : Save the bees: nasce la prima giornata mondiale delle api - LisaDiGiovanni2 : Fao: nasce la prima giornata mondiale delle api -

(Di domenica 20 maggio 2018) Con un comunicato l’Onu ha invitato il mondo intero a prendere consapevolezza di quanto siano preziose le api per la sopravvivenza dell’umanità. I 115 stati membriNazioni Unite hanno stabilito nello scorso dicembre 2017 che ci sarebbe stata unarivolta a questo indispensabile impollinatore. Quindi si terrà oggi domenica 20 maggio 2018 il primo “World Bee Day”, un giorno dedicato alle api. Molti sono gli eventi organizzati in tutto il mondo, da Roma all’Oasi LIPU a Castel di Guido e poi in Slovenia, a Malta, in Canada e in tanti altri paesi. Laapi il 20 maggio perché? Nulla accade per caso e tantomeno la scelta di una data per celebrare gli impollinatori per eccellenza. Il quinto mese dell’anno per l’emisfero boreale è il mese centrale per l’impollinazione, altresì nell’emisfero australe coincide con il periodo della maggiore produzione di ...