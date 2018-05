Faccia a faccia tra Salvini e Di Maio ' Abbiamo chiuso su premier e squadra di governo'

Tra Salvini e Di Maio 2 ore di Faccia a Faccia : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati stamattina. Il capo politico M5s e il leader della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Lo apprende l'Agi da ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : Faccia a Faccia per chiudere su premier e ministri : Poco più di un’ora di faccia a faccia nella Capitale, poi i due leader sono ripartiti per i loro appuntamenti sul territorio con l’impegno di tenersi in contatto per telefono. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti in tarda mattinata a Roma per procedere sul nodo del premier e sulla squadra di Governo. Intanto viene confermata l’agenda del capo politico M5s, che sarà alle 17 a Teramo e alle 21 a Silvi Marina, in Abruzzo. ...

"Italia pronta a tornare tra i grandi Ma la politica non Faccia danni" : L'INTERVISTA/ "Ora siamo in ripresa, ma gli investitori, soprattutto esteri, chiedono certezze nelle regole e nei piani di sviluppo. Qualunque sia il governo eletto degli elettori, quello che conta è che abbia un piano di lungo termine e non i soliti propositi “una tantum” e con i soliti compromessi” Segui su affaritaliani.it

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 : Faccia a Faccia con Alessandro Di Battista : Le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, per la ventiseiesima puntata del programma di Massimo Giletti, annunciano un faccia a faccia molto acceso fra il conduttore e Alessandro Di Battista. Cosa accadrà in studio? Quali saranno gli argomenti del nuovo appuntamento con la nota trasmissione e gli altri ospiti della serata? Al centro di Non è L’Arena ci sarà, sicuramente, ancora il dibattito politico. La formazione del Governo, gli ...

Matteo Salvini : 'Il nome del premier lo Facciamo prima a Mattarella' : La prassi è inusuale, nel senso che nessuno, da quando non c'è più il sistema proporzionale puro della prima Repubblica, è andato prima al Quirinale a comunicare il nome del premier , per poi ...

