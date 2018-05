FABIO FOGNINI Dopo la sconfitta a Roma contro Nadal pronto per l’Atp di Ginevra Che

Internazionali d'Italia Roma 2018 : la fine del sogno di FABIO Fognini. Nadal è più forte ma il tennis dell'azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal , n.2 del mondo, è alle semifinali degli Internazionali d'Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l'esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la fine del sogno di FABIO Fognini. Nadal è più forte ma il tennis dell’azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) è alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l’esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre set (4-6 6-1 6-2) sono serviti a Rafa per piegare le mire e le ambizioni di un Fognini da applausi, autore di un primo set strepitoso. Le accelerazioni del ligure, sempre con ...

Internazionali Roma 2018 - quanti soldi ha guadagnato FABIO Fognini? Il montepremi dell’azzurro sconfitto da Nadal : Fabio Fognini si è dovuto arrendere a Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha tenuto testa al fenomeno spagnolo, ha vinto il primo set ma poi non è riuscito a contenere la rimonta furiosa del mancino di Manacor che è così volato in semifinale. Il 30enne doveva compiere una vera e propria impresa per sconfiggere il Re della terra rossa, ci ha provato ma purtroppo non è bastato con l’attuale ...

VIDEO FABIO FOGNINI sfiora l’impresa con Rafael Nadal a Roma - gli highlights della partita : Fabio Fognini ha fatto sognare il Centrale del Foro Italico in Roma, ha tenuto testa a Rafael Nadal in un tiratissimo quarto di finale degli Internazionali d’Italia ma purtroppo è stato sconfitto in tre set dal fenomeno di Manacor dopo aver vinto il primo parziale. Il ligure è stato assolutamente protagonista, ha giocato un ottimo tennis ma purtroppo non è riuscito a completare l’impresa contro lo spagnolo. Di seguito il VIDEO con ...

Internazionali d’Italia. Rafa Nadal batte FABIO Fognini : Rafa Nadal batte Fabio Fognini ed è il primo semifinalista degli Internazionali d’Italia. Si ferma ai quarti il cammino di Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d’Italia. Il tennista ligure è stato sconfitto sul Centrale del Foro Italico da Rafael Nadal col punteggio di 4-6 6-1 6-2 in due ore 14 minuti di gioco. In semifinale il maiorchino affronterà il vincitore dell’incontro tra Kei Nishikori e Novak Djokovic. Il maiorchino, ...

FABIO FOGNINI ha perso contro Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali di Roma : Il tennista italiano Fabio Fognini ha perso contro lo spagnolo Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali di Roma. La partita è finita con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2: Fognini è riuscito a vincere il primo set, Nadal The post Fabio Fognini ha perso contro Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali di Roma appeared first on Il Post.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : FABIO FOGNINI da applausi - ma Rafael Nadal è troppo forte. L’iberico vince in rimonta : Rafael Nadal interrompe il sogno di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018 a Roma. Il ligure è stato sconfitto con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 dal n.2 del mondo in 2 ore 14 minuti di partita, mettendo comunque in mostra un tennis da applausi, degno di un quarto di finale di un torneo di tal livello. Con questo risultato Nadal guadagna la sua decima semifinale al Foro Italico, dove incontrerà il vincente della sfida tra Novak ...

Internazionali di Roma - FABIO FOGNINI rimontato da Rafael Nadal : illude nel primo set - poi crolla : Niente da fare per Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali di tennis di Roma. Il tennista ligure viene rimontato da Rafael Nadal dopo aver entusiasmato il pubblico del Foro Italico nel primo set. Il numero 2 del mondo e prima testa di serie sconfigge in rimonta l’azzurro, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco. L'articolo Internazionali di Roma, Fabio Fognini rimontato da ...

Internazionali di tennis d’Italia dove vedere in tv FABIO FOGNINI contro Rafael Nadal : Gli Internazionali d’Italia di tennis, il torneo più importante del Belpaese, sbarca sulla tv in chiaro. TV8 trasmette, in diretta, le fasi finali del torneo maschile, in programma a Roma sulla terra battuta dello stadio del Foro Italico, uno dei nove tornei Master 1000 della stagione. Quarti, semifinali e finalissma degli Internazionali di tennis in diretta su TV8 La copertura live include due quarti di finale, tra cui quello più atteso ...

Lea Pericoli - campionessa di look : al Centrale applaude FABIO Fognini : Lea Pericoli o dell'eleganza senza tempo. Dentro e fuori dal campo di tennis in cui è stata campionessa di look oltre che di sport , 264 presenze in nazionale, 27 titoli assoluti, 30 Federation Cup, . Impeccabile come sempre, con giacca beige, magliettina chiara e filo di perle al collo, oggi era sugli spalti del Centrale ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : FABIO FOGNINI e il “muro” Rafael Nadal. Spensieratezza e coraggio le armi per tentare l’impresa impossibile : Fabio Fognini si è finalmente preso il Foro Italico. Ci sono voluti undici lunghi anni, tante dolorose sconfitte, ma alla fine il tennista ligure è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. Un rapporto che non è mai stato semplice tra il nativo di Arma di Taggia e il torneo Romano, con il numero uno azzurro che ha spesso sentito la tensione di giocare davanti a così tanti ...

Internazionali Roma 2018 : FABIO FOGNINI sfiderà Rafael Nadal ai quarti di finale. Lo spagnolo si sbarazza di Shapovalov : Fabio Fognini affronterà Rafael Nadal ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Il ligure, dopo aver surclassato il tedesco Peter Gojowczyk, si è così guadagnato la supersfida con il mancino di Manacor, il grande Re della terra rossa di Roma. Lo spagnolo si è sbarazzato agevolmente del canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4 6-1. Il numero 2 del ranking ATP ha dominato la partita con la sua proverbiale ...

FABIO FOGNINI vola ai quarti : battuto in due set il tedesco Gojowczyk : ... ne compirà 31 giovedì prossimo, uscirà dal vincitore del match fra Rafa Nadal, n.2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n. 29 Atp. Nelle precedenti ...

Internazionali Roma 2018 : FABIO FOGNINI ai quarti di finale - il prossimo avversario e il tabellone. Ora Rafael Nadal per l’impresa? : Fabio Fognini è volato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018, riportando così il tricolore nella fase calda del tabellone maschile dopo sei anni dall’ultima volta. Il ligure, dopo l’impresa firmata contro Dominic Thiem, oggi ha regolato Peter Gojowczyk e ora attende di sapere chi dovrà affrontare ai quarti di finale (in programma domani venerdì 18 maggio). Il 30enne seguirà con parecchio interesse il match tra ...