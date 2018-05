Europei Under 17 | Italia ko ai rigori

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : 0-0. Gli azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

Italia-Olanda - Finale Europei Under17 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domenica 20 maggio si giocherà Italia-Olanda, Finale degli Europei U17 2018 di calcio. A Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia dell’impresa con l’obiettivo di portare a casa un trofeo mai vinto nella storia. La nostra Nazionale, capace di eliminare Svezia e Belgio, se la dovrà vedere con gli oranjes che sono riusciti a sconfiggere l’Irlanda ai rigori e i padroni di casa in semiFinale, sempre dal dischetto. I ...

LIVE Italia-Belgio - Europei Under17 in DIRETTA STREAMING : come vederla in tempo reale : Reduce dalla vittoria nei quarti di finale al Rotheram United Stadium contro la Svezia (1-0), la Nazionale Italiana Under17 di calcio maschile di Carmine Nunziata va a caccia della finale. Il rivale sarà il Belgio sempre sul medesimo campo. Sino a questo punto percorso immacolato per gli Azzurrrini: quattro vittorie con nove gol realizzati e solo uno subito, i belgi si presentano all’appuntamento di domani dopo aver estromesso dalla rassegna ...

Diretta Italia-Belgio Under 17 - Europei U17 2018 : cronaca e risultato live : Oggi pomeriggio, dalle ore 14.00, remo la Diretta della semifinale degli Europei Under 17 2018 tra Italia e Belgio. L'U17 azzurra si è qualificata alle semifinali battendo di misura la Svezia, 1-0 il risultato finale. A decidere la gara dei quarti è stato Edoardo Vergani, attaccante dell'Inter e tra i migliori talenti del Campionato Primavera di quest'anno. Il calciatore classe 2001 nerazzurro è risultato decisivo in tre delle quattro partite ...

Ciclismo : Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 : L’UEC ha deciso che la città di Montichiari ospiterà i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di Montichiari, i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondiali Juniores previsti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre ...

Europei Under 17 - scena inedita : portiere espulso durante i rigori : La partita Olanda-Irlanda - valida per i quarti di finale degli Europei Under 17 in corso in Inghilterra - si è resa protagonista di un evento rarissimo: l'espulsione del portiere durante i calci di ...

Calcio - Europei Under17 2018 : Italia-Svezia 1-0. Decide Vergani - azzurrini in semifinale : L’Italia Under 17 batte 1-0 i pari età della Svezia e si qualifica per le semifinali dell’Europeo di categoria in corso di svolgimento in Inghilterra: a Rotherham Decide un gol di Vergani dopo soli 4′ di gioco. Ora gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria dal confronto tra Belgio e Spagna, che andrà in scena domani. Pronti-via e l’attaccante di scuola Inter sigla il vantaggio, andando per la ...

Europei Under 17 - c'è un'Italia che batte la Svezia : Vergani porta gli azzurrini in semifinale : C'è un'Italia che contro la Svezia festeggia ed è quella che si sta giocando l'Europei Under 17 in Gran Bretagna. Dopo aver superato brillantemente il girone nei giorni scorsi la formazione di ...

LIVE Italia-Svezia - Europei Under17 in DIRETTA STREAMING : come vederla in tempo reale : Per la prima volta nella loro storia che le Nazionali giovanili di calcio dell’ Italia e della Svezia si incontrano in una fase finale del Campionato Europeo Under 17. Oggi alle 15 al Rotheram United Stadium, i giocatori di Nunziata si giocheranno l’accesso alle semifinali della rassegna continentale, un obiettivo che manca dal 2013, quando in Slovacchia la Nazionale giovanile guidata da Zoratto arrivò fino alla finale poi persa ai rigori ...

Italia Svezia Under 17/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live (Europei) : diretta Italia Svezia Under 17: info Streaming video e tv dalla partita, quarto di finale degli Europei di categoria. Gli azzurri di Nunziata pronti a prendersi la semifinale.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 05:13:00 GMT)

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Polonia 0-0 - le azzurrine pareggiano ancora - decisivo il match contro l’Inghilterra : Un altro pareggio 0-0 per la Nazionale femminile Under17 a Marijampole, negli Europei di Calcio di categoria in Lituania. Dopo lo 0-0 all’esordio contro la Spagna, le azzurrine hanno mantenuto la loro porta inviolata, nel secondo incontro del gruppo B, contro la Polonia in un match con occasioni da una parte e dell’altra: nel primo tempo la squadra allenata da Massimo Migliorini è andata vicina alla marcatura in un paio di circostanze ...

Europei Under 17 2018 - Italia-Svezia : orario e dove vedere la diretta Video : Domenica 13 maggio l'Italia Under 17 affrontera' la Svezia nel match valido per i quarti di finale degli Europei Under 17 2018 in corso di svolgimento in Inghilterra. A re l'orario di inizio e le informazioni su dove vedere la diretta in streaming della partita. Non è prevista, invece, la diretta tv. Decisivo, ai fini della qualificazione, il successo contro Israele ottenuto dagli azzurrini del commissario tecnico Nunziata nella giornata di ...