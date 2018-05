Europei U 17 | Italia ko ai rigori

Calcio - Europei U17 2018 : sfuma ai calci di rigore il sogno dell’Italia - l’Olanda è campione : Sono ancora i calci di rigore a spezzare il sogno degli azzurrini agli Europei Under17 di calcio. La squadra di Carmine Nunziata è stata sconfitta in finale dall’Olanda ai calci di rigore per 4-1, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 2-2. L’Italia si deve quindi accontentare di un altro secondo posto dopo quello del 2013 (sconfitti dalla Russia) e non riesce a conquistare il primo titolo europeo U17 della ...

Vela - Europei 470 2018 : bene gli equipaggi italiani nella prima giornata di regate : Dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : 0-0. Gli azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

Judo - l’Italia fa incetta di podi junior a La Coruna. Gabriele Greco in trionfo. Dieci medaglia azzurre agli Europei di kata : Un’Italia spettacolare ha contraddistinto la prima giornata dell’European Cup junior 2018 di La Coruna (Spagna). Con una vittoria e cinque podi complessivi gli azzurrini hanno imposto la propria legge in terra iberica, dimostrando quanto il ricambio generazionale in questa disciplina sia davvero promettente. Gabriele Greco ha conquistato la vittoria nella categoria -55 kg ottenendo ben cinque vittorie, mentre Antonio Corsale nella ...

Italia-Olanda - Finale Europei Under17 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domenica 20 maggio si giocherà Italia-Olanda, Finale degli Europei U17 2018 di calcio. A Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia dell’impresa con l’obiettivo di portare a casa un trofeo mai vinto nella storia. La nostra Nazionale, capace di eliminare Svezia e Belgio, se la dovrà vedere con gli oranjes che sono riusciti a sconfiggere l’Irlanda ai rigori e i padroni di casa in semiFinale, sempre dal dischetto. I ...

Pallamano femminile - Qualificazione Europei 2018 : le convocate dell’Italia per le sfide a Polonia e Montenegro : L’Italia è pronta per affrontare la Polonia e il Montenegro nelle ultime due partite del torneo di Qualificazione agli Europei 2018 di Pallamano femminile. Purtroppo la nostra Nazionale non ha alcuna speranza di qualificarsi alla rassegna continentale ma cercherà di onorare al meglio il doppio appuntamento (31 maggio a Montesilvano e 2 giugno a Podgorica). Le ragazze di Riccardo Trillini, che dopo queste due partite guarderanno ai Giochi ...

Calcio - Finale Europei U17 2018 : Italia-Olanda. Quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Domenica 20 maggio si disputerà la Finale degli Europei U17 2018 di Calcio. Italia e Olanda si affronteranno a Rotherham (Inghilterra) per salire sul trono del Vecchio Continente e conquistare l’ambita rassegna continentale di categoria. Gli azzurrini, capaci di eliminare Svezia e Belgio, andranno a caccia della gloria per portare a casa un titolo che non abbiamo mai vinto da quanto la competizione è passata dagli under 16 agli under 17. ...

Lotta - Europei cadetti 2018 : arriva la prima medaglia per l’Italia! Laura Godino è in finale nei -61 kg : arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Lotta per i cadetti, in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia). Laura Godino si è qualificata per la finale della categoria -61 kg dopo aver sconfitto in rapida successione la lituana Dantaite con un netto 6-0, la polacca Polowczyk con un entusiasmante e la bielorussa Bulanaya in un match concluso 2-2 ma con l’ultimo punto messo a segno dall’azzurra. La Godino, ...

Calcio - Finale Europei U18 2018 : quando gioca l’Italia? Data - programma - orario d’inizio e tv : sfida a Olanda o Inghilterra : Domenica 20 maggio l’Italia giocherà la Finale degli Europei U17 2018 di Calcio. La nostra Nazionale, dopo aver sconfitto Svezia e Belgio, si è guadagnata il diritto di giocare l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria contro la vincente dell’altra semiFinale tra Inghilterra e Olanda. A Rotherham (Inghilterra) Vergani e compagni cercheranno di regalarsi una giornata da sogno e di portare il nostro Paese in ...

Calcio - Europei U17 2018 : l’Italia vola in Finale! Gyabuaa e Vergani stendono il Belgio - azzurrini da sogno : L’Italia è in finale agli Europei U17 2018 di Calcio! A Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini hanno sconfitto il Belgio per 2-1 e si sono così guadagnati il diritto di disputare l’atto conclusivo della competizione continentale di categoria: i ragazzi di coach Carmine Nunziata guarderanno con particolare interesse la semifinale tra Inghilterra e Olanda (ore 20.00) per sapere quale sarà il prossimo avversaroi. Emmanuel Gyabuaa, classe ...

LIVE Italia-Belgio - Europei Under17 in DIRETTA STREAMING : come vederla in tempo reale : Reduce dalla vittoria nei quarti di finale al Rotheram United Stadium contro la Svezia (1-0), la Nazionale Italiana Under17 di calcio maschile di Carmine Nunziata va a caccia della finale. Il rivale sarà il Belgio sempre sul medesimo campo. Sino a questo punto percorso immacolato per gli Azzurrrini: quattro vittorie con nove gol realizzati e solo uno subito, i belgi si presentano all’appuntamento di domani dopo aver estromesso dalla rassegna ...

Diretta Italia-Belgio Under 17 - Europei U17 2018 : cronaca e risultato live : Oggi pomeriggio, dalle ore 14.00, remo la Diretta della semifinale degli Europei Under 17 2018 tra Italia e Belgio. L'U17 azzurra si è qualificata alle semifinali battendo di misura la Svezia, 1-0 il risultato finale. A decidere la gara dei quarti è stato Edoardo Vergani, attaccante dell'Inter e tra i migliori talenti del Campionato Primavera di quest'anno. Il calciatore classe 2001 nerazzurro è risultato decisivo in tre delle quattro partite ...

