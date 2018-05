Eurolega | alle 20 Real Madrid-Fenerbahçe Zalgiris terzo

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

Eurolega - Higgins spinge il CSKA alle Final Four : ROMA - Un canestro segnato a 5" dalla sirena Finale da Cory Higgins - migliore dei suoi con 20 punti - ha regalato al CSKA Mosca un pass per le Final Four di Belgrado e ha mandato al tappeto 89-88 un ...

Capolavoro Fenerbahce : Datome e Melli alle Final Four di Eurolega : Torino - Un Nicolò Melli gigantesco , 21 punti in 30', e Gigi Datome spingono il Fenerbahce alle quarte Final Four di Eurolega consecutive: il 92-83 a Vitoria permette ai turchi, campioni in carica, ...

Basket - Eurolega 2018 : Zalgiris e Fenerbahce alle Final Four! Sconfitte Olympiacos e Baskonia : Le prime due squadre ad accedere alle Final Four di Eurolega sono lo Zalgiris Kaunas e il Fenerbahce. Per i lituani è un risultato storico, perchè tornano a giocare per il titolo europeo dopo la stagione 1998-1999, quando si laureò Campione d’Europa battendo in Finale la Virtus Bologna. Per i turchi, invece, è la quarta qualificazione consecutiva e la squadra di Obradovic potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Un vero e ...

Eurolega - lo Zalgiris Kaunas vola alle Final Four : ROMA - Gioco, partita e incontro. Lo Zalgiris Kaunas di Sarunas Jasikievicius sconfigge 101-91 l'Olympiacos anche in gara 4 e diventa la prima squadra a staccare un biglietto per le Final Four che si ...