Eurolega al Real Madrid | al Fenerbahce non basta un grande Melli

Basket - Eurolega 2018 : Real Madrid Campione d’Europa! Il Fenerbahce si arrende - non bastano Melli e Datome : Il Real Madrid ha vinto l’Eurolega 2018 di Basket. Le merengues hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 85-80 nella Finale giocata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia). Gli spagnoli hanno così conquistato l’agognata Decima, laureandosi Campioni d’Europa per la decima volta (ultima volta nel 2014). La partita è stata particolarmente avvincente e appassionante, molto equilibrata e decisa soltanto in volata. Gli spagnoli hanno ...

Eurolega - il Real Madrid vince la “decima” : Melli sontuoso - ma è Doncic a prendersi la scena! : Real Madrid sul tetto d’Europa per la decima volta nella sua storia, Doncic e compagni hanno superato le resistenze del Fenerbache Il Real Madrid è campione d’Europa. Questa sera è andata in scena una spettacolare finale di Eurolega, nella quale i madrileni hanno avuto la meglio del Fenerbache di Obradovic e degli italiani Melli e Datome: 85-80 il finale. La squadra di Pablo Laso, grazie ad uno sprint nel 3° quarto, ha guadagnato un ...

Eurolega - alle 20 Real Madrid-Fenerbahçe. Zalgiris terzo : Real MADRID-FENERBAHçE , SEGUI QUI IL LIVE, In attesa della sfida per il titolo di Eurolega, con il Real Madrid che cerca la decima vittoria , contando anche le vecchie Coppe dei Campioni, e il ...

Real Madrid-Fenerbahce - Finale Eurolega Basket 2018 : data - programma - orario e tv : Domenica 20 maggio, alle ore 20.00 a Belgrado, saranno i campioni in carica del Fenerbahce di Gigi Datome ed il Real Madrid a giocarsi il titolo continentale più importante del Basket. I turchi si sono imposti in semiFinale contro lo Zalgiris Kaunas con il punteggio di 76-67, al termine di una partita che la compagine di Datome ha condotto dall’inizio alla fine, senza mai nemmeno concedere una chance di recuperi ai rivali. Gli spagnoli, invece, ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : Doncic e Llull trascinano il Real in finale. Il CSKA è sconfitto : Il Real Madrid è in Finale! Nella seconda semiFinale delle Final Four 2018 di Eurolega a Belgrado, gli spagnoli si impongono 92-83 sul CSKA Mosca ed ora andranno a caccia del loro decimo titolo europeo. Una prestazione strepitosa dei “Blancos” trascinati dal solito Luka Doncic e da un eterno Sergio Llull, con entrambi che mettono a referto 16 punti. I russi anche in questa stagione mancano l’accesso alla Finale dopo aver ...

Eurolega 2018 - i risultati. CSKA Mosca e Real Madrid arpionano le Final Four di Belgrado : I russi hanno eliminato il Khimki grazie ad un canestro a 5" dalla fine di Higgins mentre il Real ha chiuso la serie con il Panathinaikos battendo i greci 89-82

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

