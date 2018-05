Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma | colpo per l’attacco? Ecco il primo nome dopo

Esclusiva CalcioWeb – Panchine Serie A - ecco le squadre destinate a cambiare allenatore nella prossima stagione : possibili ribaltoni a sorpresa : Panchine Serie A – Il campionato di Serie A è ormai arrivato al termine, l’ultima giornata si preannuncia avvincente per gli ultimi obiettivi delle squadre. In particolar modo attesa per conoscere l’ultima squadra qualificata in Champions League, duello tra Lazio ed Inter che si giocheranno l’ultimo posto nello scontro diretto, bagarre pazzesca anche per la zona retrocessione, in particolar modo in grande difficoltà il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - per l’attacco si fa strada la pista Defrel : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante in casa Bologna, la squadra di Donadoni ha raggiunto l’obiettivo salvezza ed adesso è il momento di programmare il prossimo campionato. Un sicuro partente sarà l’attaccante Verdi, pronto il nuovo assalto di Napoli e Roma, cessione certa. Ed in entrata? Si sta cercando un calciatore anche con caratteristiche diverse e che può disimpegnarsi anche come prima punta vista anche ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - si allontana Balotelli : ecco l’ultima idea per la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Il Torino è concentrato sulle ultime due giornate di campionato, ormai nessun obiettivo per la squadra di Walter Mazzarri e pensiero rivolto inevitabilmente alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato. Il modulo sarà il 3-5-2, si cerca quindi una spalla per l’attaccante Belotti, negli ultimi giorni si era parlato molto di Balotelli, come dalle foto in Esclusiva riportate ieri da Sport Fair Super ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - ecco un possibile sostituto di Bereszynski : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si prepara a concludere la stagione nel miglior modo possibile, campionato positivo per il club blucerchiato. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione e le mosse sul mercato, in piedi una trattativa importante con il Napoli che riguarda 4 calciatori. Ma non è tutto la Sampdoria si sta muovendo per trovare un eventuale sostituto di Bereszynski, nel mirino proprio del Napoli. Secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Napoli-Samp : in 4 possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Napoli-Sampdoria, in 4 possono cambiare maglia in estate. Si sta per concludere una stagione emozionante per le due squadre, è stato sicuramente un campionato positivo per entrambe. Adesso è però il momento di pensare alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, contatti tra Napoli e Sampdoria e diversi calciatori potrebbero cambiare a breve maglia. Il Napoli ha messo nel mirino due calciatori, si tratta del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - nessuna possibilità di confermare Cucchietti - via anche Tulissi : Calciomercato Reggina – La Reggina ha raggiunto l’obiettivo salvezza nel campionato di Serie C, la stagione è stata comunque deludente. La dirigenza amaranto sta pensando già a programmare la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella dell’allenatore dopo l’addio di Maurizi. Al via la rivoluzione anche per quanto riguarda la rosa, poche conferme rispetto alla scorsa stagione come quelle del ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Reggina - ecco il tecnico in pole per la prossima stagione : Panchina Reggina – Si è conclusa una stagione deludente da parte della Reggina, il club amaranto ha raggiunto l’obiettivo salvezza ed adesso si prepara la prossima stagione. Si è deciso di ripartire da Giusva Branca come club manager e Massimo Taibi come direttore sportivo. Quella di ieri contro la Juve Stabia è stata l’ultima partita sulla Panchina della Reggina per Agenore Maurizi, il club si è subito messo alla ricerca del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli : “abbiamo preso un attaccante da 20 gol” - ecco di chi si tratta : Calciomercato Napoli – Il Napoli pensa al campionato con l’obiettivo di credere ancora allo scudetto, nel frattempo si pensa anche al mercato ed in particolar modo in mattinata sono arrivate alcune importanti dichiarazioni da parte di De Laurentiis: “già con Giuntoli ci stiamo muovendo per trovare calciatori forti, posso dire che abbiamo preso un giocatore che ha segnato già 20 gol nel suo campionato ma non posso dire il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - le ultime su Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, stagione che può essere considerata comunque positiva per il club rossoblu. Adesso si pensa alla pRossima stagione ed al mercato, mossa a sorpresa con la conferma in panchina del tecnico Ballardini. Una situazione da chiarire sarà quella legata a Giuseppe Rossi, il calciatore vorrebbe rimanere un’altra stagione ed il club ha l’opzione di rinnovo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - via Dybala? Ecco il sostituto che ha in mente la dirigenza : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campionato con l’obiettivo di raggiungere lo scudetto ma a tenere banco è anche il mercato della prossima stagione, prevista una mezza rivoluzione a partire dall’allenatore fino ad arrivare ai calciatori. Una situazione da chiarire è sicuramente quella dell’attaccante Dybala, l’argentino potrebbe partire al termine del campionato, tanti club interessati, ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - Ballardini annuncia l’addio : due nomi per il sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa dopo una stagione altalenante ha praticamente raggiunto la salvezza, adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione stagione, con in primo piano la situazione legata all’allenatore. “Sarò sempre grato a Preziosi. Se ho allenato il Genoa per tre volte lo devo solo ed Esclusivamente al presidente“. Le parole di mister Ballardini sono abbastanza inequivocabili, l’addio è stato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - il regalo in attacco in caso di promozione : Calciomercato Parma – Il Parma sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di D’Aversa è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, incredibile rincorsa nelle ultime partite, adesso tutto è nella mani del Parma. La dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in caso di promozione nel massimo torneo italiano si potrebbe pensare ad un colpo veramente importante. Secondo quanto riporta CalcioWeb nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Fiorentina - ritorno di fiamma per Lisandro Lopez : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sul finale di stagione, l’obiettivo è raggiungere il miglior risultato possibile in queste ultime quattro partite. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, l’intenzione è quella di anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb ritorno di fiamma per il difensore Lisandro Lopez, l’attuale calciatore ...