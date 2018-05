Energy Drink | l' esperto | i pericoli nascosti che uccidono i giovani

Energy Drink col topo morto dentro. La terribile scoperta dopo essersi scolato l’intera lattina : Sapete cosa c’è dentro alle bevande energetiche? No, non parliamo della formula. Ma di quello che potreste trovare sul fondo di una lattina , magari dopo aver già bevuto il contenuto. E’ quanto accaduto in Arkansas, Stati Uniti, a un uomo che sostiene di aver trovato un topo morto sul fondo della sua lattina di Red Bull, la bevanda energetica prodotta dalla compagnia austriaca Red Bull GmbH di Salisburgo. Josh Henley racconta tutto ...

Ludopatie : Uninpd - attenzione ai cocktail con alcol ed Energy drinks : Padova, 13 mar. (AdnKronos) - Due ricerche dell’Università di Padova pubblicate rispettivamente su 'European Addiction Research', "Is Medicine Use for Nervousness Associated with Adolescent At-Risk or Problem Gambling?" , e 'Addictive Behaviors', "The multiplicative effect of combining alcohol with