Elezioni a Trapani | Vito Galluffo | Da candidato sindaco e trapanese dico Forza Granata!

Elezioni - Trapani : l'addio di Savona al Pd - Santangelo accusa Tranchida sulle firme : Savona molla il PD ma non è detto che abbandoni la politica definitivamente, del resto ha già detto che guarderà, in questa competizione, al candidato sindaco che avrà un programma adeguato per la ...

Elezioni - Trapani. Salone : Ero e sono di centrodestra : ... Ruggirello, oltre che grandi sostenitori di Damiano anche ultimi arrivati in questa coalizione di TRANCHIDA !! Rimpiango alcuni politici che hanno fatto parte della mia seppur breve storia politica ...

Elezioni - Trapani - le ombre e i sogni di Damiano. Paceco - Martorana cambia assessori : Presenti alcuni rappresentanti della politica da Nino Oddo del PSI a Paolo Ruggieri di Diventerà Bellissima. Nel suo intervento Bica ha voluto percorrere le tappe principali dei suoi cinque anni di ...

Trapani - sospetti e veleni. Elezioni - tensioni a Paceco e Valderice. San Vito - c'è Peraino : E' Piero Savona a rompere gli indugi e a dire chiaramente come stanno le cose, c'è il grido vers o quella politica, PD compreso, che è rimasta ferma alle vecchie logiche,che non ha saputo affrontare ...

Trapani. Marrocco : I candidati non ci piacciono. Sovranisti e Lega da soli alle Elezioni : Livio Marrocco, sovranista, ha partecipato a Trapani ad una riunione della Lega per le amministrative di giugno. Cosa ne è venuto fuori? Devo dire che è stata una riunione interessante, il mondo che si muove attorno alla Lega si sta organizzando molto bene. C'è molta voglia di partecipare ed essere protagonisti di questo nuovo corso della Lega, è stata una riunione organizzativa. Non c'...

Verso le Elezioni a Trapani - Paceco e Custonaci. Cosa si muove - chi si candida : ...- dice Morfino - per contribuire a determinare una svolta economica e sociale della città di Custonaci in un delicato momento di crisi che sta investendo i principali settori produttivi dell'economia ...

Sicilia : Russo (Confintesa) - al Libero Consorzio Trapani inquinate Elezioni Rsu : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Quello a cui stiamo assistendo è un fatto gravissimo che danneggia solo ed esclusivamente i lavoratori. Chi ha questi ‘colpi di genio’ pensa che Confintesa possa arretrare nella sua posizione predominante nella difesa dei lavoratori trapanesi, che abbiamo trovato in stato di abbandono sindacale, senza capire che la nostra forza deriva dalla fiducia dei nostri iscritti e non da atti che ...

Elezioni - la mossa di Tranchida sveglia tutti a Trapani. Bologna : Primarie con regole : Giacomo Tranchida ha lanciato a Trapani le Primarie cittadine, aperte a tutte le liste civiche, nessuna sigla di partito. La squadra è unica si chiama Trapani, invita i competitor a farsi avanti, a ...

Elezioni - Tranchida scende in campo a Trapani. Guaiana pure. Gli altri che fanno? : Capisco che per chi invece di aggregare nella sua azione politica ha scelto in questi mesi di escludere sia difficile cogliere questa opportunità. Ecco dove nascono i limiti del pd. Ci si occupi del ...