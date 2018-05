Edge per Android | aggiunta del Parental Control

Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : Sembra che Samsung sia riuscita a risolvere rapidamente i problemi legati all'aggiornamento a Oreo per Galaxy S7 e S7 edge, tanto che oggi il roll out è ripreso regolarmente. L'articolo Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge proviene da TuttoAndroid.

Samsung interrompe il roll out dell’aggiornamento a Oreo per Galaxy S7 e S7 Edge : A sole due settimane dall'inizio del roll out di Oreo per Galaxy S7 e S7 edge, Samsung interrompe temporaneamente la procedura a causa di alcuni riavvi improvvisi. L'articolo Samsung interrompe il roll out dell’aggiornamento a Oreo per Galaxy S7 e S7 edge proviene da TuttoAndroid.

Sospeso l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge per incredibili problemi di riavvio : Frenata brusca per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. La notizia di questi minuti è di quelle che i possessori del device non avrebbero mai voluto ricevere ma sta di fatto che il produttore avrebbe bloccato la distribuzione di Android 8.0, a seguito di seri problemi registrati con il firmware nuovo di zecca. Nei primi giorni di maggio, avevamo prontamente segnalato l'avvio del rilascio di Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ...

Android Oreo per Galaxy S7 e S7 Edge in UK - in Italia le patch di aprile 2018 : In Gran Bretagna i Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e No brand stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo, in Italia invece gli stessi dispositivi ricevono solo le patch sicurezza di aprile 2018.Ieri 1 maggio 2018 è il giorno in cui Samsung ha iniziato effettivamente a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 sui Galaxy S7 e S7 Edge, ma sfortunatamente solo in Gran Bretagna e in Irlanda con l’operatore Vodafone e per i ...

In Italia l’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...

Android Oreo - iniziato roll out per Galaxy S7 ed S7 Edge : iniziato il roll out di Android Oreo per il Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, il top di gamma Android del 2016 sta ricevendo quella che con molto probabilità sarà l’ultima release degli smartphone Samsung. Il rilascio è al solito graduale, attualmente in corso nel Regno Unito, lentamente arriverà anche su tutte le altre unità sparse per il mondo, Italia compresa. Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge: aggiornamento ad Android Oreo È probabile che ci ...

Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) : Continua il supporto software da parte di Samsung che rilascia gli aggiornamenti di sicurezza per i suoi Galaxy S6 Edge Plus e del Galaxy A5 (2016)! L'articolo Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge per Android supporta Windows Timeline [Beta] : Se siete iscritti al programma preview dell’app ufficiale di Microsoft Edge per Android, accessibile tramite l’apposita opzione situata sul Google Play Store, vi interesserà sapere che nelle scorse ore il Colosso di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento numerato 1.0.0.1726 . Così come fatto con iOS, anche sul sistema operativo del robottino è stato aggiunto il supporto ufficiale a Windows Timeline, una funzionalità che verrà ...

Alla grande per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l’aggiornamento di aprile in Europa : e in Italia? : Quale sarà il prossimo passo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani? Accantonato per un po' Android 8.0 Oreo che sembrerebbe non poter giungere sulle due ex ammiraglie prima di metà maggio, ecco che fino a quel momento di certo non possiamo escludere altre novità in arrivo. In particolar modo, è molto attesa la patch di aprile per entrambi i modelli e non possiamo trascurare nuovi e importanti segnali che arrivano in tale direzione. Nel ...

Android Oreo per Galaxy S7/S7 Edge - slitta il rilascio al 18 Maggio : Ancora incertezze sul programma di Samsung sul rilascio dell’aggiornamento Android Oreo 8.0 per la linea Galaxy S7 e Galxy S7 edgeIn principo si è parlato degli inizi di Aprile, in seguito, la fonte che ha rivelato le date di roll-out, harimpiazzato la data al giorno 27 dello stesso lese mentre gli ultimi rapporti affermano che l’aggiornamento è slittato fino al 18 MaggioAndroid Oreo Galaxy S7 e Galaxy S7 edge, le ultime confermeÈ ...

Android 8 Oreo per Galaxy A5 2017 - in ritardo per Galaxy S7/S7 Edge : L’aggiornamento ad Android 8 Oreo per gli smartphone Samsung è un terno al lotto con gli utenti che attendono da tempo che i propri device siano aggiornati. Tra questi ci sono i top di gamma del 2016, il Galaxy S7 ed S7 Edge, che, dopo un falso allarme, dovranno ancora attendere l’update. Attesa finita, invece, per il Samsung Galaxy A5 2017, almeno in Russia. Android 8 Oreo su Galaxy A5 2017 Un utente di XDA Developers ha pubblicato ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge è ormai imminente : Tutte le varianti USA di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S7 edge hanno ormai ricevuto la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo, quindi l'aggiornamento sembra davvero imminente. L'articolo L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente proviene da TuttoAndroid.