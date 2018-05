Ecco Face Unlock su Huawei P10 e P10 Plus | aggiornamento B369 sullo sfondo

Arriva Facebook per adolescenti : Ecco come funziona Video : Arriva in rete Facebook per adolescenti. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma di Zuckerberg. Parla ben 60 lingue e contiene tutta una serie di consigli e avvertenze che mettono in guardia i giovani utenti dai pericoli della rete e degli stessi social. Dopo aver dato vita ad alcune restrizioni in fatto di contenuti pubblicitari per i ragazzi nella fascia di eta' compresa tra i 13 e i 15 anni, adesso il social più famoso al mondo ha deciso ...

Facebook : arriva il portale per gli adolescenti. Ecco i 10 consigli per i ragazzi : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

Facebook - pugno duro di Zuckerberg : Ecco cosa cambia per gli utenti Video : Che il 2018 sarebbe stato un anno di svolta per Facebook lo si era capito quasi da subito. Più o meno da quando lo scandalo Cambridge Analytica aveva fatto passare a livello internazionale il messaggio che i dati affidati al social network non fossero al sicuro. Si è levato un polverone di livello internazionale che ha costretto Mark Zuckerberg a presentarsi davanti al Senato Americano. Da quel momento in avanti sono emersi una serie di ...

FACEBOOK - SOSPESE 200 APP/ Uso dei dati in modo improprio : Ecco cosa può accadere... : FACEBOOK, Privacy utenti: ko 200 applicazioni per l'uso dei dati in modo improrio, sorge un nuovo scandalo simile a quello di Cambridge-Analytica. Social network sempre più nella bufera.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:22:00 GMT)

Facebook - rivoluzione di Zuckerberg e grandi novità in Italia : Ecco quali : Facebook non ne vuole sapere di passare la mano. Quello che è attualmente il più popolare dei social network continua a rinnovarsi, ritenendo l'unico modo possibile per evitare di cadere nell'oblio. A giudicare dal successo degli ultimi due lustri, per il momento, l'impresa gli riesce bene e e chissà per quanto ancora il destino lo vedrà sulla cresta dell'onda. Nel frattempo l'impressione è che faccia di tutto per proseguire nel successo ...

Facebook a pagamento : Ecco cosa potrebbe succedere al social network Video : In arrivo una versione a pagamento di Facebook. E' questa la novita' sul social network [Video], ormai in circolo da tempo ed indirizzata a quell'applicazione che è diventata il 'pane quotidiano' di milioni e milioni di persone al mondo: adesso però, pare possa essere concreta la possibilita' di una versione non gratuita, con nuove funzionalita'. Facebook: una versione a pagamento Nessuno spazio a bufale o fake news che dir si voglia, bensì alla ...

Arriva il Tinder di Facebook - Ecco come funziona : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e le varie accuse legate alla gestione dei dati personali degli utenti, Facebook guarda al …

Facebook - realtà virtuale - Messenger - Dating : Ecco la rivoluzione di Zuckerberg? : Facebook e Mark Zuckerberg non sembrano risentire del tempo che passa. Sono passati quasi dieci anni da quando il popolare social network è dilagato in Europa. Nel tempo è cambiato nei concetti e nei modi in cui la gente ne fruisce, ma al di là qualche fisiologico calo non ha cessato di avere un ruolo predominante. Per qualcuno è addirittura diventato uno strumento attraverso cui reperire link per informarsi. Una sorta di giornale 2.0 o una ...

FACEBOOK COME TINDER/ Ecco Dating - servizio per incontri : chat e profili divisi per privacy : FACEBOOK sfida TINDER, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:55:00 GMT)