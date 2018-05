Due ore di faccia a faccia | poi l' accordo sul premier Ora il Quirinale attende il nome

Governo - vertice segreto di Due ore tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'C'è il premier - noi ministri' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio potrebbero far parte del prossimo Governo sostenuto da Lega e M5s. Dopo il faccia a faccia di oggi a Roma tra i due leader, entrambi si sono dichiarati 'disponibili' a ...

Pestata e rapinata da 'branco' di ragazze : 3 arresti - Due sono minorenni : sono state denunciate dai carabinieri tre ragazze del branco che avrebbe pestato e rapinato una studentessa a Reggio Emilia. La ragazza è stata gettata a terra, presa a calci, tirata per i capelli e ...

Giovanni Ciacci a Domenica Live : "Sono fidanzato con Due uomini ma mi sposerò con un principe! Valeria Marini è una seconda sorella" : Giovanni Ciacci è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il contenitore Domenicale in onda su Canale 5.Lo stylist di Detto Fatto ed ex concorrente e finalista della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle ha esordito, "stroncando" in toto il matrimonio del principe Harry e dell'ex attrice statunitense Meghan Markle:prosegui la letturaGiovanni Ciacci a Domenica Live: "Sono fidanzato con due ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per Due ore : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati in mattinata. Il capo politico del Movimento 5 stelle e il segretario della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Oggi è la giornata decisiva per il nuovo governo e soprattutto per sciogliere il nodo del premier, l'ultimo ostacolo alla formazione del governo giallo-verde. I nomi in campo sono quelli dei professori di area cinque stelle Giuseppe Conte ...

Due Coree : prevalga il buonsenso : Lo scorso 27 aprile, venerdì, tutti noi ci eravamo emozionati vedendo scorrere sui nostri televisori, le immagini dell’abbraccio tra Moon Jae-in e Kim Jong-un. L’emozione si trasformò in commozione quando Kim prese per mano Moon, accompagnandolo oltre la ZDC, in territorio nordcoreano. La ZDC, Zona Demilitarizzata Coreana, divide le due Coree sul 38° parallelo. Questa linea di confine, lunga 248 km e larga 4 km, è, lungi dall’essere ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Due e mezzo per l'Europa League : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score e tutti i verdetti finali. La 38^ giornata chiude il campionato vinto dalla Juventus, chi si prenderà il quarto posto?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:52:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Fiorentina : Due pesanti out a centrocampo. Ultime novità live - quote - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Fiorentina: tre squalificati a San Siro, i rossoneri sono senza Montolivo e Borini mentre ai viola mancherà Veretout.

Coree - Due civili del Nord scappano al Sud via mare : Coree, due civili del Nord scappano al Sud via mare Coree, due civili del Nord scappano al Sud via mare Continua a leggere L'articolo Coree, due civili del Nord scappano al Sud via mare proviene da NewsGo.

Calabria - Due giovani fratelli travolti da un trattore Video : Poche ore fa in Calabria due giovani fratelli sono rimasti gravemente feriti dopo che il mezzo agricolo su cui stavano lavorando si è ribaltato. Calabria, giovani fratelli rimangono feriti sul lavoro Nella giornata di oggi, 19 maggio, in provincia di Vibo Valentia, precisamente nei pressi del comune di Mileto nella localita' Spatara, due fratelli di 21 e 17 anni sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati travolti dal trattore su cui ...