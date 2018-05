Due motivi per installare subito su Huawei P10 Lite l’ultimo aggiornamento

optimaitalia

: Due motivi per installare subito su #HuaweiP10Lite l’ultimo aggiornamento - GioPao9 : Due motivi per installare subito su #HuaweiP10Lite l’ultimo aggiornamento - OptiMagazine : Due motivi per installare subito su #HuaweiP10Lite l'aggiornamento di aprile - Omantini : @pcascella @pietrodinoto1 @AndreaOrlandosp @ivanscalfarotto Tanto che gli ho risposto spero che per… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Sta arrivando in queste settimane, qui in Italia, l'di aprile perP10. Si tratta a conti fatti della seconda patch di questa tornata, non a caso in grado di fare il suo esordio solo nella prima metà di maggio. Dopo aver fatto una prima apparizione a bordo dei modelli brandizzati Vodafone, in quel caso con la sigla B140, oggi 20 maggio riteniamo doveroso fare il punto della situazione anche per gli utenti che non hanno avuto modo ancora di toccare con mano il firmware.I riscontri degli utenti sembrano andare tutti nella stessa direzione, al punto che il secondodi aprile perP10al momento ha due grossi meriti. Da un lato, come accennato pochi giorni fa, la situazione riguardante la gestione delle memoria RAM pare essere nettamente migliorata. Siamo dunque a livelli molto più elevati rispetto ai 2 GB disponibili per il pubblico ...