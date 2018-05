Ds Torino | ' Belotti resta se ha voglia'

Torino - distorsione alla caviglia per Belotti : in dubbio per il Genoa : Il Torino rischia di chiudere la stagione privo del suo capitano. Andrea Belotti, infatti, si è infortunato nel corso dell'allenamento di ieri e non ha partecipato alla seduta odierna, a due giorni ...

Infortunio Belotti - l’attaccante del Torino si ferma in allenamento : Infortunio Belotti – allenamento pomeridiano tecnico-tattico per il Torino del tecnico Walter Mazzarri in preparazione alla partita di domenica contro il Genoa. Non ha svolto il lavoro con i compagni Andrea Belotti a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nell’allenamento di ieri: per lui solo terapie. Domani, sabato 19, rifinitura cui farà seguito la partenza per il ritiro prepartita di Genova. LEGGI ANCHE ...

DIRETTA / Torino Spal (risultato live 0-1) streaming video e tv : Belotti sfiora il pareggio! : DIRETTA Torino Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Granata senza più obiettivi, gli estensi sembrano essere vicini alla salvezza

Torino - Cairo : "Ho speso 45 milioni. Belotti resta? Lui è importante" : Urbano Cairo stamattina, al Salone del Libro di Torino, ha tratto un bilancio sulla stagione granata: "Avremmo voluto puntare all'Europa, anche perché la scorsa estate abbiamo fatto investimenti ...

Torino - giù le mani dal Gallo : con Belotti ecco Zaza o Gabbiadini : Torino - Giù le mani dal Gallo: per la permanenza di Andrea Belotti al Toro garantisce, a più riprese, il presidente Urbano Cairo . Il capitano resta, sino a prova contraria, per , ri, lanciare il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - si allontana Balotelli : ecco l’ultima idea per la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Il Torino è concentrato sulle ultime due giornate di campionato, ormai nessun obiettivo per la squadra di Walter Mazzarri e pensiero rivolto inevitabilmente alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato. Il modulo sarà il 3-5-2, si cerca quindi una spalla per l’attaccante Belotti, negli ultimi giorni si era parlato molto di Balotelli, come dalle foto in Esclusiva riportate ieri da Sport Fair Super ...

Torino - Cairo : 'Nessuna trattativa in corso per Belotti. Ce lo teniamo' : ROMA - ' Andrea Belotti è un nostro giocatore, non lo vogliamo vendere, ce lo vogliamo tenere. Non c'è nessuna trattativa in corso '. Lo ha detto il presidente del Torino , Urbano Cairo , a margine ...

Milan - lo scambio con il Torino : via Patrick Cutrone arriva Andrea Belotti : Già l'anno scorso circolavano voci sul possibile arrivo di Andrea Belotti al Milan, poi risolto in nulla di fatto. Durante il mercato di questa estate la possibilità potrebbe concretizzarsi grazie al ...

Torino - Cairo : "Diritti tv? Situazione ingarbugliata"/ Belotti - chiusura al Milan : "Resta qui" : Torino, Cairo: "Diritti tv? Situazione ingarbugliata": il presidente granata ha parlato del futuro di Andrea Belotti, obiettivo di calciomercato del Milan

Cairo sul futuro di Belotti «Resta al Torino». Su Mazzarri... - VIDEO : Intervento del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio Anch'io Sport. Ecco le parole del numero uno granata tra presente e futuro

Torino - Cairo : 'Ripartiamo da Mazzarri e Belotti' : La prossima estate avremo Mazzarri fin dall'inizio", parole chiare quelle rilasciate a Radio anch'io Sport dal presidente granata Urbano Cairo. "Ripartiamo da Mazzarri e Belotti. E dalle indicazioni ...

Torino - Petrachi : 'Proviamo a ripartire da Belotti'. Ma non esclude l'arrivo di Balotelli : Gianluca Petrachi , ds del Torino, è intervenuto a Premium Sport prima della partita contro il Napoli: 'Il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però finire bene la stagione e dopo ...

Calciomercato Torino - il sostituto di Belotti è pazzesco : Cairo scatenato : Calciomercato Torino – Stagione altalenante per il Torino, la squadra di Walter Mazzarri si prepara per le ultime giornate in Serie A con l’intenzione di concludere nel miglior modo possibile il campionato. Nel frattempo il presidente Cairo pensa alla prossima stagione, in particolar modo al mercato. Si pensa all’addio di Belotti con l’arrivo di un sostituto all’altezza. Si è parlato nelle scorse ore di un contatto ...

Superga - la tragedia del Grande Torino/ 69 anni dopo Belotti leggerà sulla collina i 31 nomi degli Invincibili : Ricorre oggi il sessantanovesimo anniverarsio della tragedia di Superga in ricordo delle vittime dello schianto aereo che portò via il Torino degli Invincibili