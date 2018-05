Douglas Costa insulta il Napoli Il club azzurro | Atteggiamenti vergognosi

Bara per Insigne postata da Douglas Costa/ Video - Napoli indignato con la Juventus : “Atteggiamento vergognoso" : Bara per Insigne postata da Douglas Costa, Video, Napoli indignato con la Juventus: “Atteggiamento vergognoso e offensivo di alcuni giocatori bianconeri". Scoppia la querelle(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:34:00 GMT)

Indignazione per il post di Douglas Costa : Una bara azzurra con la scritta Insigne e un tifoso con in mano una maglietta azzurra e la scritta 'Napoli m...'. Queste alcune delle immagini postate, secondo quanto denuncia il sito del Napoli, dal ...

Douglas Costa posta la bara di Insigne. Il Napoli protesta : "Inaccettabile" : Difficilmente i rapporti tra Napoli e Juve torneranno ad essere sereni. Le tensioni che ci sono state anche durante il campionato, continuano ancora adesso, con la Juve sul pullman a festeggiare e il ...

Samp - 30 anni fa la seconda Coppa Italia : 'Salsano era il nostro Douglas Costa' : Genova - Trent'anni fa, il 19 maggio 1988 , la Sampdoria vinse la sua seconda Coppa Italia a Torino, contro i granata allenati da Gigi Radice. Quella Coppa fu il primo trofeo dell'era Boskov , la ...

WWE A Torino – Jinder Mahal e Bayley fanno visita alla Juventus : risate e divertimento con Dybala e Douglas Costa [GALLERY] : La WWE fa tappa a Torino! Jinder Mahal e Bayley fanno tappa a Vinovo per far visita al centro sportivo della Juventus: Dybala e Douglas Costa pronti ad accogliere le due stelle del wrestling La WWE fa tappa a Torino con il suo consueto tour europeo. Nelle ore precedenti allo show, le stelle del wrestling americano sono solite visitare la città come turisti ed essendo a Torino, era immancabile la visita al centro sportivo della Juventus. Jinder ...

Mondiali 2018 - ecco i convocati del Brasile : ci sono Alisson - Miranda e Douglas Costa : ROMA - Nessuna sorpresa nella lista dei 23 convocati del Brasile per il Mondiale al via tra un mese in Russia. Il ct verdeoro Tite ha ritenuto avere elementi sufficienti per stilare un elenco ...

Mondiali 2018 - convocati Brasile : fuori Alex Sandro - c'è Douglas Costa : 1 di 2 Successiva RIO DE JANEIRO , Brasile, - Neymar è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati del ct del Brasile Tite per il Mondiale 2018 . L'attaccante del Psg , ai box da febbraio ...

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)

Juventus al lavoro per la Roma : che gol Douglas Costa! : TORINO - La Juventus torna ad allenarsi a Vinovo dopo i festeggiamenti della vittoria di Coppa Italia contro il Milan , terminata 4-0 in favore dei bianconeri, per preparare la sfida contro la Roma ...

Juventus - le pagelle : Douglas Costa show - angolo Pjanic : 1 di 5 Successiva BUFFON 7,5 Reattivo ed efficace sulle conclusioni di Cutrone e di Suso nel primo tempo. Nella ripresa doppio interventone su Locatelli e Borini. Mantiene l'imbattibilità della Juve ...

Juve-Milan 4-0 Trofeo ai bianconeri per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Juventus-Milan 4-0 I bianconeri alzano il trofelo per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...

Juve-Milan 4-0 Trofeo ai bianconeri per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : Nella notte dell'Olimpio la Juve di Allegri alza ancora la Coppa Italia. I bianconeri vincono il quarto titolo consecutivo, il tredicesimo del club di Agnelli, battendo 4 a 0 il Milan. Fatale per...