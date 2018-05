unduetre

: Visto che non ho avuto mezza scusa neanche da Mediaset perché “Selvaggia suca” va bene, mi aspetto almeno che ques… - stanzaselvaggia : Visto che non ho avuto mezza scusa neanche da Mediaset perché “Selvaggia suca” va bene, mi aspetto almeno che ques… - UnDueTreBlog : Domenica Live – Trentesima puntata del 20 maggio 2018 – Lecciso, Ciacci e Todaro tra gli ospiti.… - sabri__0 : Secondo voi ci sarà Marco Ferri a domenica live?? #domenicalive -

(Di domenica 20 maggio 2018) Nuovadiaffidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole”In).Il contenitorele di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni, dalle 14 alle 18:45 offre un connubio … L'articolodel 20tra gli ospiti.