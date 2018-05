Domenica Live | l' attacco brutale di Loredana Lecciso contro Romina Power | ' Vi dico io

Ciacci a Domenica Live con Todaro : 'Bella esperienza a Ballando' Poi la frecciata alla Lucarelli : 'Deve creare polemiche' : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro dopo la finale di Ballando con le stelle sono stati ospiti nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live. Ciacci ha commentato il Royal wedding, da costumista ha ...

Domenica Live - Luigi Favoloso in ginocchio dalla D'Urso : espulso dal Grande Fratello - cosa si rimangia : È l'ora delle scuse per Luigi Favoloso , dopo essere stato espulso dal Grande Fratello di Barbara D'Urso per aver insultato Selvaggia Lucarelli. Favoloso nella casa non si era proprio distinto per il ...

Domenica Live/ Barbara D'Urso rivela : al Grande Fratello 15 l'ingresso di una donna e il primo finalista : Domenica Live, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:38:00 GMT)

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei fidanzati?/ Video : “Amore? Non voglio dargli un nome - ma...” (Domenica Live) : Jonathan Kashanian e Bianca Atzei fidanzati? Video Domenica Live: “Amore? Non voglio dargli un nome, ma...”. Il colpo di scena nello studio di Barbara d'Urso: le ultime notizie. È amore tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei: il colpo di scena a Domenica Live. A lanciare l'amo è sempre Bianca Atzei: in un Videomessaggio realizzato per Domenica Live parla di loro come una possibile coppia. «Chissà che non nasca qualcosa, o magari è ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : "Romina Power? Dalle sue parole - sembra quasi che Al Bano sia stato bigamo" : Loredana Lecciso è stata nuovamente intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il contenitore Domenicale in onda su Canale 5.L'ex compagna di Al Bano, nel corso dell'intervista, ha replicato sopratutto a Romina Power, reduce da un'intervista che ha rilasciato a Maurizio Costanzo nel corso del programma di Canale 5, L'Intervista.prosegui la letturaLoredana Lecciso a Domenica Live: "Romina Power? Dalle sue ...

Jonathan Kashanian a Domenica Live : "Provo un affetto speciale per Bianca Atzei. E' amore? Non lo so" : Jonathan Kashanian, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stata intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello, sempre molto restio nel parlare della sua vita privata, si è lasciato andare ad una dichiarazione importante riguardante Bianca Atzei, la cantante sarda che ha condiviso con Jonathan ...

Domenica LIVE/ Video - Barbara D'Urso - frecciatina all'ex di Al Bano : "Faremo il famoso 22% anche senza Romina" : DOMENICA LIVE, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:50:00 GMT)

Luigi Favoloso/ “Amo ancora Nina Moric. Aida? La storia del bullismo vi è sfuggita di mano...” (Domenica Live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a Luigi Mario Favoloso, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:19:00 GMT)

