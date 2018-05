Domenica di Primavera tra eventi ed escursioni

Milano. Domenica festa del quartiere Vigentino per l’arrivo della primavera : L’Associazione As.Co.Vingentino, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza la “festa di primavera 2018”. L’appuntamento è in programma

La Primavera di Bagnoli - sabato 5 e Domenica 6 ex area Nato. : Non mancheranno le attività ludico-sportive , localizzate nel Viale dello Sport. Un brulicare di laboriosa vivacità e di energie positive invaderà gioiosamente l'ex Base Nato, restituendo alla ...

Stelle cadenti di primavera - sciame in arrivo : è la settimana delle Liridi - picco Domenica : È la settimana delle Stelle cadenti di primavera, le Liridi. Il picco è atteso per domenica 22 aprile e, nuvole permettendo, lo spettacolo è assicurato e potrebbe anche...

Fiera Primavera - l'assalto della Domenica. Si prosegue con orario 'extralarge' : Genova. Giornata di grande pubblico oggi a Fiera Primavera, boom di presenze anche per gli spettacoli del palco Family Fun. Il programma di domani vede domani alle 17 uno spettacolo di giocoleria alle 18 Baby Dance. Martedì alle 17 la comicità del mago Taz, alle 19 "Primavera in danza" con ...

Primavera instabile : weekend soleggiato - ma da Domenica sera torna la pioggia : weekend con il sole, ma da domenica 8 torna la pioggia. "Passati gli effetti della prima perturbazione di aprile ci aspetta una fase stabile e soleggiata almeno fino a domenica sera quando poi tornerà ...

Offerte lampo della Domenica : pronti per i viaggi e le uscite della Primavera? - : ... 6, 6 Plus, Samsung, Huawei, Sony ed Altri Smartphone Prezzo: EUR 18,99 In offerta a 16,79 Euro -18% YI 4K+ Action Camera 4K / 60 fps - Videocamera Action Cam 4K Plus, 12 MP, Wifi, Live Streaming, ...

Prima Domenica di primavera in Granda - tantissimi eventi da non perdere : Fioritura spontanea di tulipani nel parco del castello con intrattenimenti musicali, mostre d'arte, incontri culturali, spettacoli all'aria aperta per bambini e visite guidate del castello, dalle 10 ...

Alia - Domenica alla Gurfa per l'equinozio di primavera : Nel comune palermitano una suggestiva iniziativa dell'associazione BCsicilia per ammirare il raggio di luce che colpisce il complesso rupestre

San Giovanni in Marignano : gli spettacoli di sabato e Domenica della "Festa di Primavera" : Continuano gli appuntamenti del Comune di San Giovanni in Marignano: un anno di eventi, già 16 programmati da marzo a dicembre, per ricordare, festeggiare e valorizzare l'importanza de " La Notte ...

Sicilia - Domenica alle Grotte della Gurfa le celebrazioni per l’arrivo della primavera : Equinozio di primavera da trascorrere al complesso rupestre Gurfa e poter osservare, a mezzogiorno, il suggestivo raggio di luce che colpisce la fossa centrale del pavimento dell’ambiente a Thòlos: segno visibile dell’uso rituale e calendariale dell’ambiente campaniforme. La manifestazione che si svolgerà ad Alia nel complesso rupestre della Gurfa domenica 25 Marzo 2018 è organizzata da BCSicilia, dal Comune di Alia, dall’Associazione Rabat e ...

EQUINOZIO DI PRIMAVERA - OGGI 20 MARZO 2018/ Tra sabato e Domenica torna anche l'ora legale : EQUINOZIO di PRIMAVERA, 20 MARZO 2018: perché cade OGGI e in futuro cadrà il 19 giorno della festa del papà. Le differenze con quella meteorologica e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:09:00 GMT)