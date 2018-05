Domenica 20 maggio

: INIZIATIVE Hemingway days Ultimo giorno dl festival che ripercorre l'itinerario ligure dello scrittore americano Ernest Hemingway, con reading poetici, concerti, proiezioni. Alle 15:30 in Via ...

: Come ogni fine settimana oggi,20, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai21 e 121)....

: Emoji - Accendi le emozioniColorato film d'animazione ambientato in uno smartphone. Gene, un'emoji dotata di tante espressioni facciali, intraprende un avventuroso viaggio fra le App per salvare l'universo delle emoticon. (SKYUNO HD/canale 301 ore 21.15)Song To Song Austin, Texas. Citta' di musica, artisti, produttori. BV, musicista e cantautore, conosce Faye ad una festa nella villa di Cook, giovane e ricco produttore che gioca ...

In. Durante il nuovo appuntamento dellapomeriggio di Rai 1, in onda il 20, si parlerà con Cristina Parodi del Royal Wedding. Guillermo Mariotto commenterà per l’ultima volta il talent di Milly Carlucci nel “Processo a Ballando con le stelle”, in compagnia di Paolo Belli. Non mancheranno, sorprese, giochi, musica e cucina. Andiamo a scoprire chi incontrerà la conduttrice e a casa di ...