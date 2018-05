Dogman | Matteo Garrone scava nell' anima nera degli uomini

"Dogman" - umanità e violenza nel miglior film di Matteo Garrone : 'Dogman', il film di Matteo Garrone in concorso al Festival di Cannes, si ispira liberamente ad un fatto di cronaca nera accaduto trent'anni fa e noto come il delitto del 'canaro della Magliana'. ...

Perché Dogman di Matteo Garrone meriterebbe la Palma d’oro : Direttamente dalla sala Lumiere di Cannes, arriva nelle sale grazie a 01 Distribution Dogman, il nono lungometraggio diretto da Matteo Garrone e scritto insieme a Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. Un lavoro classico e potente, che finisce dritto nella rosa dei potenziali vincitori della Palma d’oro. Anticipato da un tappeto rosso che ha visto sfilare anche Nicoletta Braschi e Roberto Benigni, e concluso con una standing ovation di 10 minuti ...

Dogman - la rabbia della madre della vittima del Canaro : “Giancarlo aveva una dignità” e chiede un milione di euro a Matteo Garrone : In concorso a Cannes per la Palma d’oro di Dogman si parla da giorni. L’ultimo film di Matteo Garrone, 10 minuti di applausi sulla Croisette, però non è piaciuto a Vincenzina Carnicella, 77 anni, madre di Giancarlo Ricci ucciso nel 1988 da Pietro De Negri, detto il “Canaro”. Il regista ha più volte spiegato che la vicenda nerissima del Canaro è stata soltanto un punto di partenza e quindi non è la ricostruzione del fatto di cronaca ...

Matteo Garrone su Dogman e il successo : “Mi avevano offerto di fare film d’azione in America” : C’è stato un momento in cui Matteo Garrone era pronto per attraversare l’oceano. O almeno in cui il cinema americano era pronto per accoglierlo se lui avesse voluto. Ma non ha voluto. Ora è a Cannes con Dogman, film al 100% italiano che ha riscosso un ottimo successo con tutta la critica internazionale, e sembra di rivivere quel che accade dieci anni esatti fa, proprio qui, con Gomorra. Vinse il Gran premio della giuria, il film arrivò ...

Dogman di Matteo Garrone (2018) : Marcello (Marcello Fonte) è un uomo di mezza età che vive in un quartiere della periferia romana lavorando in un negozio di toilettatura per cani. Nel quartiere, Marcello è continuamente vessato da Simone (Edoardo Pesce), un ex pugile ora diventato un problematico criminale della zona e che usa Marcello per compiere atti illegali. Incapace di controbattere agli atteggiamenti di Simone, Marcello cerca di condurre una vita tranquilla soprattutto ...

Matteo Garrone protagonista a Cannes : «Il mio Dogman racconta ognuno di noi» : Nessun particolare lasciato al caso. Luci, musica, fotografia a seguire il lento e inarrestabile crescendo di questa «Breaking Bad» all’italiana. Dogman, il nuovo film di Matteo Garrone in concorso al 71esimo festival di Cannes (e in uscita il 17 maggio nelle sale) racconta la storia vera del «canaro della Magliana», protagonista di un fatto di cronaca che sconvolse la capitale trent’anni fa. Pietro De Negri (nel film Marcello), mite ...

Cannes 2018. Matteo Garrone : «Con 'Dogman' indago la violenza psicologica» : A dieci anni da 'Gomorra' il regista ritorna al Festival di Cannes con un film , nelle sale dal 17 maggio, ispirato al fatto di cronaca nera del Canaro. Quello del regista è un film su due esseri umani: "Un carnivoro e un erbivoro che cerca di recuperare la propria dignità"

