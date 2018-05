Disfatta Lazio | all’Olimpico vince l’Inter Niente Champions

newsgo

: Il giornalista distrugge il simbolo della disfatta del 2002 - mariospolverini : Il giornalista distrugge il simbolo della disfatta del 2002 - carosellagiampi : @14_luisalberto @OfficialSSLazio Il Salisburgo m'è rimasto qua....indigesto ! Non c'è 4° posto che possa cancellare… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Novanta minuti che sanno di finale quelli che vedono laaffrontare l’Inter tra le mura amiche dell’Olimpico, che oggi registra il tutto esaurito con ben. In palio c’è il quarto posto in classifica, ovvero l’ultimo per accedere allaLeague. Due risultati a disposizione dei biancocelesti, il pareggio e la vittoria, uno solo quello … L'articolo, all’Olimpicol’Inter.proviene da NewsGo.