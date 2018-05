Di Maio-Salvini | nuovo governo e falsi neologismi

Di Maio : «Diremo alla Francia che il treno alta velocità non è più necessario» Salvini : Rispetto programma o salta tutto : Il leader del Movimento 5 Stelle: «Nel contratto c'è il blocco di un'opera inutile, andremo a parlare con la Francia e diremo che la Torino - Lione poteva valere 30 anni fa»

Senza identità - senza passato - senza direzione : ecco il governo dei narcisi Di Maio e Salvini : La separazione dalla realtà è l’elemento che unisce i capi di Lega e M5S. Perché mentre il Forzaleghismo è stato un vero blocco sociale, il Grilloleghismo non esiste: in comune c’è solo l’avversione per l’Europa La Brutta Estate della Repubblica: i tre fallimenti che portano alla svolta traumatica " Così si attaccavano Di Maio e Salvini prima dell'alleanza: tutto il peggio della settimana "

Salvini : “Lunedì il nome del premier. Né io né Di Maio - sarà professionista incontestabile” : Secondo Matteo Salvini il premier della coalizione M5S-Lega deve essere “una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma”. Il leader della Lega e Luigi Di Maio si incontreranno nelle prossime ore e lunedì andranno al Quirinale.Continua a leggere

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

'Entro domani vedo Di Maio' - Salvini - : Milano, 19 mag. , askanews, 'Entro domani vedo Di Maio' per decidere insieme sul nome del premier. Lo ha detto Matteo Salvini, che ha replicato così a chi gli ha chiesto se lunedì andrà con Di Maio al ...

Di Maio : 'Con Salvini contratto e non alleanza'. Trattative per il premier : Dopo il via libera degli iscritti del Movimento 5 stelle al contratto di governo con la Lega, tocca oggi alla base del Carroccio votarlo. Mentre continuano le Trattative sul nome del premier da ...

Di Maio : “Salvini non è un mio alleato”. Il grillino sarà premier : “Continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Premier - carta «coperta» M5S. Lunedì Di Maio e Salvini al Quirinale : Chiuso l'accordo sul contratto, ma c'è il veto leghista su Di Maio a Palazzo Chigi. Oggi e domani il referendum sul programma nei gazebo del Carroccio. Affondo di Berlusconi, deluso sulla giustizia: «Salvini torni a casa». La Lega: sconcertante....

Salvini e Di Maio stringono sul premier - doppio via libera al contratto di governo : Oltre il 94% di sì. La base del M5S dà il via libera con percentuali bulgare all’accordo di governo tra il Movimento e la Lega . La votazione si è tenuta per tutta la giornata di ieri sulla piattaforma Rousseau, con chiusura alle 20: su 44.796 votanti, 42.274 hanno approvato il governo giallo-verde e solo 2522 hanno detto no. Nel settembre scorso alle primarie online per scegliere il capo politico avevano votato in 37 mila.--Luigi Di Maio esulta ...

Berlusconi vede il fallimento di Salvini e Di Maio : “saremo chiamati a nuove elezioni” : “Credo che questo governo si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far