Di Maio e Salvini | stretta finale sul premier da proporre a Mattarella

Dagospia - 'il nome del premier comunicato stasera da Di Maio e Casaleggio a Matteo Salvini. E Sergio Mattarella...' : Un flash, su Dagospia . Una soffiata sul nome del premier . Su Dago si legge: 'Il nome del premier è a conoscenza di Davide Casaleggio e Luigi Di Maio e sarà comunicato a Matteo Salvini stasera', ...

La Francia di Emmanuel Macron minaccia Salvini e Di Maio : 'Con voi l'euro è a rischio : Dopo le parole di Emmanuel Macron , che ha bollato i partiti come 'forze paradossali' , ecco il siluro di Bruno Le Maire , ministro dell'Economia, che in televisione è passato di fatto alle minacce. '...

Governo Salvini-Di Maio - avvertimento francese : Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà "messa a rischio" se il prossimo Governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito, deficit e banche. "Se il nuovo Governo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, l'intera stabilità finanziaria della zona euro sarà minacciata", ha ...

Governo : Rotondi - Di Maio premier conviene a Salvini : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “La scelta giallo verde di Salvini non la capisco ma la rispetto e Rivoluzione Cristiana giudicherà il Governo senza pregiudizi. Tra le tante cose che non capisco c’è la scelta della Lega di imporre una controfigura al posto di Di Maio: rotto per rotto, io avrei responsabilizzato Di Maio; i prestanome non portano mai bene, e lasciare le mani libere a Di Maio è un ulteriore favore che non gli avrei ...

Governo : Gelmini - Salvini non ceda a diktat Di Maio : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Sta per nascere il Governo dei ‘no’. Il ‘contratto’ Lega-M5S dice ‘no’ alla Tav, ‘no’ all’Ilva, ‘no’ a politiche più incisive per il Mezzogiorno, ‘no’ ad una vera e rivoluzionaria Flat Tax. Salvini alzi la voce, difenda le istanze del centrodestra e non ceda ai diktat di Di Maio”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ...

Stretta sul premier - c'è un primo identikit. Domani Salvini e Di Maio da Mattarella : "Ormai ci siamo" : Per il nome del nuovo premier ormai è questione di ore. Domani Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo una lunga e complicata trattativa, dovranno indicare a Mattarella la figura scelta per guidare il Paese, sperando che il nome su cui è...

Sondaggio Demos - il contratto fa bene a Salvini - un po' meno a Di Maio : Il contratto fa bene a Salvini, un po' meno a Di Maio. Secondo gli ultimi sondaggi di Demos pubblicati da Repubblica infatti la Lega è il partito che più di tutti ha fatto un balzo rispetto alle ultime elezioni del 4 marzo scorso. In particolare, il partito di Salvini passa dal 17,4% al 22,1 incrementando il bottino di quasi 5 punti percentuali. Il Movimento invece sconta una lieve flessione - dal 32,7 al 31,1 - che è ...

Ultima chance per Salvini e Di Maio : serve un nome entro domani : Le indiscrezioni continuano a correre: si allarga la strada della figura tecnica di area M5S , con i nomi di Conte e Roventini , ma sullo sfondo resta anche l'opzione politica. 'Né io né Di Maio ...

Governo - attesa per premier. Salvini : fiducia. Di Maio : Tav non serve - : Oggi nuovo incontro tra i due leader per arrivare a un nome condiviso da sottoporre lunedì al presidente della Repubblica Mattarella: si fa strada l'ipotesi di una figura proposta dai pentastellati. ...

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Matteo Salvini avvisa Luigi Di Maio : “salta tutto” : “Abbiamo già fatto un lavoro che non è mai stato fatto nella storia della Repubblica italiana, ossia definire un programma