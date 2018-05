Dg Genoa | ' Juve e Napoli su Perin Marotta l' ha chiesto | ma decide lui'

Calciomercato Genoa - Perin alla Juventus? Il portiere allo scoperto : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è essere protagonisti sul mercato e la prima situazione da chiarire è quella che riguarda Perin. Il portiere ha dato alcune indicazioni: “L’addio al calcio di Buffon? Sta ancora decidendo, è una decisione che spetta solo a lui e secondo me nessuno dovrebbe metterci bocca, perché uno con la classe che ha lui può veramente decidere di smettere quando vuole. ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Genoa : prezioso - aspetto Juve per Perin : ANSA, - GENOVA, 17 MAG -"La Juventus ci deve ancora chiamare ma credo che abbiano aspettato l'addio di Buffon per contattarci. Se ci contatteranno e faranno un'offerta consona ci siederemo ad un ...

Serie A Juventus-Verona - dirige Pinzani. Genoa-Torino : Illuzzi : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentottesima, e ultima, giornata di campionato. Si gioca domenica alle ore 18, con un anticipo del sabato: Juventus-Verona, alle ...

PERIN ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

La Juventus vuole Perin : c'è il sì del giocatore - manca quello del Genoa : Quella di sabato pomeriggio sarà l'ultima partita di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus e anche della sua carriera. Il fuoriclasse di Carrara, con ogni probabilità, si ritiererà dopo 23 anni sempre ai massimi livelli e lascerà le chiavi della porta al collega polacco Wojciech Szczesny che però non potrà dormire sogni tranquilli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri vogliono portare a Torino Mattia ...

Genoa e Juventus - manca l’accordo per Perin : le ultime : Genoa e Juventus sono in trattativa per quanto concerne Mattia Perin. Il portiere della Nazionale ha già un accordo di massima con il club torinese, sulla base di 2,5 milioni annui per 5 anni, manca ancora l’accordo tra i club. La Juventus, rivela la Gazzetta dello Sport, ha proposto al club di Preziosi circa 12 milioni di euro, bonus più bonus meno. Il Genoa chiede 8 milioni in più, per arrivare a 20 totali, la trattativa prosegue ...

Juventus-Perin - ostacolo Genoa : distanza tra richiesta ed offerta - la situazione : Mattia Perin potrebbe giocare con la maglia della Juventus nella prossima stagione, ancora però l’offerta al Genoa non è stata all’altezza La Juventus vuole Mattia Perin ed il portiere vuole vestire bianconero. Tutto apparecchiato per l’affare estivo dunque? Non proprio, perchè resta da convincere il Genoa con un’offerta congrua. La Juventus, rivela la Gazzetta dello Sport, ha proposto al club di Preziosi circa 12 milioni ...

Perin vuole la Juventus. Ora manca solo il sì del Genoa : Mattia Perin ha fatto la sua scelta: vuole la Juventus. Come spiega Fabiana Della Valle nell'articolo sulla Gazzetta di oggi, il portiere del Genoa - classe '92 - ha già raggiunto attraverso il suo ...

Serie A - sabato alle 15 la festa scudetto Juve. Genoa-Torino domenica alle 15 : L'ufficialità dello scudetto alla Juve e l'assenza di obiettivi di classifica per Genoa e Torino porta allo spostamento orario di due gare. Juve-Verona si giocherà sabato 19 maggio alle ore 15 , ...

Calciomercato Juventus - occhi su Perin : offerta con contropartita al Genoa : Calciomercato Juventus- La Juventus ha conquistato lo scudetto con una giornata d’anticipo, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara in trasferta contro la Roma. Adesso la dirigenza può programmare al meglio il futuro, valutazioni in corso per quanto riguarda il mercato e soprattutto per il ruolo di portiere. L’addio di Buffon lascia una casella libera, il titolare sarà Szczesny ma la Juventus ha ...

Calciomercato Juventus - contatti con il Genoa per Perin : Con l'ormai quasi certo addio di Buffon, sarà Szczesny a raccogliere l'eredità del n.1 e capitano bianconero in casa Juventus. Nelle ultime ore però, nell'ottica di avere una coppia affidabile di "...

Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Genoa - El Yamiq : 'Fiero di questa maglia. Stasera tiferò Juventus' : Io comunque venivo da una città i cui tifosi sono altrettanto focosi e famosi nel mondo per questo e vedere che questa passione c'è anche qua mi dà la carica e mi aiuta a lavorare ancora meglio'. Il ...