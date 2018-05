Detenzione armi | denunciato un fasanese

Arriva la stretta su acquisto e Detenzione d’armi : previsto l’obbligo di avvisare i familiari : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede una stretta sull' acquisto e sulla detenzione di armi. Tra le novità: l'obbligo di avvisare i familiari conviventi per chi acquista armi, un nuovo sistema di tracciabilità anche per le munizioni, il divieto di armi camuffate e la riduzione da sei a cinque anni della durata delle licenze di tiro a volo e caccia.Continua a leggere

Droga e Detenzione di armi - colpo al clan Capriati di Bari : 21 arresti : Droga e detenzione di armi, colpo al clan Capriati di Bari: 21 arresti Blitz contro esponenti di spicco e gregari della famiglia attiva nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Le accuse per tutti sono di associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo