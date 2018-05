: 5 milioni di italiani in #povertà assoluta! Secondo i dati forniti dal presidente dell'#Istat, nell'audizione sul D… - AngeloTofalo : 5 milioni di italiani in #povertà assoluta! Secondo i dati forniti dal presidente dell'#Istat, nell'audizione sul D… - CybFeed : #News #Def, dal 2020 spesa pensioni risalirà - NotizieIN : Def, dal 2020 spesa pensioni risalirà -

Negli ultimi anni lastica si è ridotta per effetto della riforma Fornero, ma daltornerà a crescere, toccando il picco nel 2040. E' quanto emerge da un approfondimento del Def all'esame delle Camere, su cui si è soffermata in audizione anche Bankitalia. Se attualmente il rapporto trae Pil è del 15%, tra poco più di 20 anni, conservando gli effetti della Fornero, supererà il 16% per motivi demografici e poi ridiscenderà dal 2050.(Di domenica 20 maggio 2018)