De Laurentiis sul futuro di Sarri | “tempo scaduto” | il tecnico del Napoli risponde così

calcioweb.eu

: 'Abbiamo affrontato questo problema in ogni modo, chiedete a lui. Dobbiamo andare avanti senza paura e senza 'se''.… - DiMarzio : 'Abbiamo affrontato questo problema in ogni modo, chiedete a lui. Dobbiamo andare avanti senza paura e senza 'se''.… - CalcioWeb : #DeLaurentiis sul futuro di #Sarri: “tempo scaduto”, il tecnico del #Napoli risponde così - Zoumiazga : RT @DiMarzio: 'Abbiamo affrontato questo problema in ogni modo, chiedete a lui. Dobbiamo andare avanti senza paura e senza 'se''. Così #DeL… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Si è concluso il campionato di Serie A per il, stagione straordinaria per la squadra di Maurizioche però non è riuscita a conquistare lo scudetto, adesso a tenere banco è ilè ildel. “Seresta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai volutore, ha sempre demandato al suo agente Pellegrini. L’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c’e’ piu’, e’ tempo scaduto”. Lo ha detto il presidente delAurelio De, a Radio Kiss Kiss. “A un certo punto – ha aggiunto – l’abbiamo affrontato questo problema, in tutti i modi, poi io mi devo prendere la responsabilita’, dobbiamo andare avanti. Non e’ detto vada via, c’e’ una clausola vediamo cosa accadra’”. “? Se dovessi cambiare preferirei ...