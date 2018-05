: Dazi,Mnuchin:stop fino accordo con Cina - NotizieIN : Dazi,Mnuchin:stop fino accordo con Cina - TelevideoRai101 : Dazi,Mnuchin:stop fino accordo con Cina - Atlantide4world : Si allontana dall'orizzonte la possibilità di una guerra commerciale tra #Usa e #Cina dopo l'impegno di #Pechino di… -

La sospensione deisui mercati americani e cinesi è stata confermata dal segretario al Tesoro Usa, Steven, all'indomani dell'annuncio di undi principio tra i due Paesi per ridurre il deficit commerciale americano. Evocando un'intesa per "sospendere i",ha detto alla Fox "Abbiamo trovato unquadro". Se lanon rispetterà i suoi impegni il presidente "potrà sempre decidere di rimettere in opera" i,ha aggiunto.(Di domenica 20 maggio 2018)