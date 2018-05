Dazi | fra Usa e Cina scoppia la pax commerciale

Germania - Francia e Gran Bretagna contro Trump : “Usa fermino i Dazi o ci difenderemo” : Germania, Francia e Gran Bretagna contro Trump: “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, hanno ammonito Washington: “Non impongano dazi alle merci dell’Ue o l’Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi”. Tajani: “Se Trump avvia una guerra commerciale con l’Europa commette un errore a danno del suo […]

Dazi - Iran - Gerusalemme. Trump liquida "Frau Angela" : tre ore alla Casa Bianca - zero risultati : Die Welt, l'ammiraglia conservatrice del gruppo Springer, era stata facile profeta, titolando: "Fasto per Macron, una fredda alzata di spalle per Merkel". Così è stato. Il giornale tedesco aveva messo le mani avanti annotando che "la breve visita della cancelliera prevede un sobrio incontro di lavoro nel quale ci si limiterà a discutere lo stretto necessario, l'atmosfera sarà caratterizzata da una sorta di ...

Macron da Trump/ Relazioni Francia-Usa : dalla guerra sui Dazi alla minaccia nucleare : Macron da Trump, visita del presidente della Francia al capo di stato Usa: l'asse comune sulla guerra sui dazi, sulla minaccia nucleare e sul dossier Siria(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Dalla guerra sui Dazi ai rischi nucleari : lo strano asse fra Trump e Macron : New York - La nouvelle grandeur francese di Emmanuel Macron e l'America First di Donald Trump. Partono Dalla comune ambizione di primato i due presidenti nel loro esordio bilaterale in terra statunitense. Globalista uno, protezionista l'altro, divisi da ideologia e opinioni sul nucleare iraniano, sul clima e sui dazi, apparentemente non potrebbero essere più diversi, ma in realtà, per alcuni aspetti, sono molto simili. A partire dal fatto che ...

La guerra dei Dazi tra Cina e Usa mette a rischio un fragile equilibrio - : Senza il volume di dollari mosso dagli scambi della Cina, senza la vera e propria "dollarizzazione" della maggiore economia emergente del pianeta e senza l'effetto di raffreddamento dell'inflazione ...

La Cina risponde al protezionismo e impone Dazi su 128 prodotti Usa fra cui carne di maiale e frutta : La Cina annuncia l’operatività da oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla «mossa protezionistica» decisa dal presidente Donald Trump su acciaio e alluminio: lo riporta una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington «a revocare ...

Dazi - la Cina : operativa la stretta su 128 prodotti Usa fra cui carne di maiale e frutta : Pechino - La Cina annuncia l'operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti , tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla 'mossa ...

Milano Meet the Media Guru : Francesco Paulo Marconi. L'intelligenza artificiale entra in reDazione : L'incontro con Francesco Paulo Marconi è lunedì 9 aprile alle ore 19.30 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci , via San Vittore 21 Milano, . Ingresso libero. ...

