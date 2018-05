Cuba | aereo di linea si schianta in fase di decollo da L’Avana con 113 persone a bordo

Tragico incidente aereo a Cuba : nuovo bilancio delle vittime - i morti sono 110 : 1/30 AFP/LaPresse ...

Aereo caduto a Cuba - tra le vittime una donna naturalizzata italiana : Carmen aveva 50 anni : Carmen, originaria dell’isola caraibica, risiedeva a Cilavegna, nel Pavese. aveva ottenuto la cittadinanza dopo il matrimonio con un italiano. Da quanto si è appreso, la 50enne era tornata al paese d'origine per un viaggio di pochi giorni: sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì. Oltre cento le vittime del disastro Aereo.Continua a leggere

Cuba - trovata scatola nera aereo caduto : 22.50 E' stata ritrovata una delle scatole nere dell'aereo caduto dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana. Il ministro dei Trasporti Cubano ha detto che è in buone condizioni. Intanto è stato fornito un nuovo bilancio della tragedia: 110 morti e tre feriti. Tra le vittime anche una Cubana naturalizzata italiana, che viveva a Cilavegna, nel Pavese, insieme al marito. Era sull'isola per visitare alcuni parenti e sarebbe dovuta rientrare in ...

Aereo precipitato a Cuba : ritrovata una delle scatole nere : Una delle scatole nere dell’Aereo caduto ieri dopo il suo decollo dall’aeroporto dell’Avana e’ stata ritrovata “in buone condizioni”, ha detto oggi il ministro Cubano dei Trasporti, Adel Yzquierdo. In un intervento alla tv pubblica dell’isola, Yzquierdo ha detto che i responsabili dell’inchiesta sul disastro Aereo, nel quale sono morte oltre 100 persone, in maggioranza Cubani, “continuano a ...

Aereo caduto a Cuba - un’italiana tra le vittime : abitava nel Pavese : Risiedeva a Cilavegna, nel Pavese, la donna italiana morta ieri nel disastro Aereo di Cuba. Si chiamava Carmen, aveva 50 anni, era originaria dell’isola caraibica e aveva ottenuto la cittadinanza italiana per effetto delle nozze con un uomo di Cilavegna, Massimo Navaro, 58 anni. Da quanto si è appreso era tornata al paese d’origine per un viaggio di pochi giorni, per fare visita ad alcuni parenti: sarebbe dovuta rientrare in Italia ...

Incidente aereo a Cuba : errore umano o avaria? : Nell'Incidente aereo di ieri a Cuba sono morte più di 100 persone: su 110 persone che sarebbero state a bordo, cioè 104 passeggeri e i 6 membri messicani dell'equipaggio, i superstiti sarebbero solo 2, una terza persona che era stata estratta vive dai rottami infuocati del boeing 737-200, schiantatosi alla prima virata dopo il decollo, è deceduta nella notte. Le vittime della tragedia aerea sono quasi tutte Cubane, il velivolo doveva ...

Incidente aereo a Cuba : le ultime notizie e le tre ipotesi sulle cause della tragedia : Un aereo commerciale della compagnia Cubana de Aviación, modello Boeing 737, si è schiantato vicino a L’Avana poco dopo il decollo dall’aeroporto José Martí, che si trova nella capitale Cubana. Nel velivolo viaggiavano 111 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. L’equipaggio, 3 donne e 3 uomini, era tutto di origine messicana. Nell’Incidente sono morte 108 delle 111 persone a bordo. È stata identificata un’altra vittima messicana, che ...

Monica Leyva Garcia - la mamma naturalizzata italiana morta con la figlia di 15 mesi nello schianto aereo di Cuba : Monica Leyva Garcia era una giovane specializzanda in chirurgia ed è decduta insiema alla figlioletta di 15 mesi, Alexia, nello schianto del Boeing 737 avvenuto ieri poco dopo il decollo...

Incidente aereo a Cuba - una Cubana naturalizzata italiana fra le oltre 100 vittime : C’è anche una cittadina Cubana naturalizzata italiana nella lista dei passeggeri del Boeing 737 che si è schiantato poco dopo il decollo all’Avana con 109 persone venerdì 18 maggio. L’Unità di crisi della Farnesina è in contatto con la famiglia in Italia per dare assistenza anche se le autorità Cubane non hanno ancora terminato le verifiche. Erano le 19 e 08 in Italia, le 12 e 08 dell’Avana quando il volo si è schiantato poco dopo il decollo ...

Incidente aereo a l'Avana - solo tre i superstiti : tra i passeggeri anche una donna italo-Cubana : Sono solo tre i sopravvissuti al disastro aereo avvenuto ieri a Cuba. Centocinque persone, inclusi cinque bambini, sono morte nell'Incidente del Boeing 737 che si è schiantato alle 12.08 (18.08 in Italia) subito dopo il decollo, vicino...

Aereo precipitato a Cuba : morta una delle sopravvissute - gravi ma stabili le altre : E’ morta una delle donne che erano miracolosamente sovravvissute allo schianto di un Aereo Boeing 737-200 al decollo dall’aeroporto internazionale dell’Avana: la donna è deceduta a causa delle ferite riportate nel incidente avvenuto venerdì a mezzogiorno ora locale. Lo riportano i media sull’isola. Salgono così a 108 le vittime della tragedia. L’Aereo trasportava 104 persone e sei membri dell’equipaggio. Le ...

In un video il momento dello schianto dell'aereo a Cuba. A bordo anche una Cubana naturalizzata italiana : Un giovane cubano ha registrato l'esatto momento in cui è avvenuto lo schianto del Boeing 737 subito dopo il suo decollo dall'aeroporto dell'Avana, a Cuba. Nelle immagini si vedono prima le fiamme e poi il fumo formare una lunga colonna nera.Centocinque persone, inclusi cinque bambini, sono morte nell'incidente. Sono solo tre i sopravvissuti, tre donne, che si trovano in condizioni critiche, scrive il Granma. A bordo dell'aereo c'erano ...