CUBA | AEREO CADUTO A L’AVANA Ex pilota | “denunciai la compagnia | le 110 vittime si

Schianto aereo a CUBA : a due giorni dal disastro - l'orribile denuncia di un ex pilota : In questi giorni purtroppo ha fatto capolino nella cronaca italiana, così come in quella di tutto il mondo, la notizia dello Schianto di un boeing 737 nell'Avana, a Cuba . Una vera tragedia costata oltre 100 vittime tra cui anche una donna

Aereo si schianta a CUBA - le accuse di un pilota : "Denunciai la compagnia per problemi di manutenzione" : A due giorni dallo schianto del Boieng 737-200 decollato dall'aeroporto dell'Avana, arriva la testimonianza di un ex pilota messicano che aveva più volte guidato i mezzi della low cost messicana Damojh, alla quale apparteneva il velivolo andato in fiamme. Dei passeggeri a bordo, soltanto tre sono sopravvissuti e sono tutte donne Cubane. 110 le vittime: tra loro 102 Cubani (tra cui una cittadina naturalizzata italiana), due argentini,

I morti nell'incidente aereo a CUBA sono 110 : è il peggiore avvenuto sull'isola dal 1989 : Nell'incidente aereo avvenuto venerdì all'Avana sono morte 110 delle 113 persone a bordo. Finora sono stati identificati quindici corpi e una delle scatole nere dell'aereo – un Boeing 737 costruito nel 1979 – è stata ritrovata. Le tre persone sopravvissute all'incidente

Incidente aereo a CUBA : pilota aveva lanciato l'allarme - accuse molto pesanti : Dopo il tragico Incidente aereo verificatosi a Cuba, a soli 30 km dalla capitale, costato la vita a 110 persone, arriva la testimonianza di un ex pilota messicano, più volte trovatosi a bordo del Boeing 737 della Damojh schiantatosi poco dopo il decollo dall'aeroporto "Josè Martì". Marco Aurelio Hernandez Carmona, 35 anni di esperienza, ha lavorato dal 2005 al 2013 per la Damojh, e nel 2013 aveva denunciato la compagnia

Aereo caduto a CUBA - tra le vittime una donna naturalizzata italiana : Carmen aveva 50 anni : Carmen, originaria dell'isola caraibica, risiedeva a Cilavegna, nel Pavese. aveva ottenuto la cittadinanza dopo il matrimonio con un italiano. Da quanto si è appreso, la 50enne era tornata al paese d'origine per un viaggio di pochi giorni: sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì. Oltre cento le vittime del disastro Aereo.

CUBA - trovata scatola nera aereo caduto : 22.50 E' stata ritrovata una delle scatole nere dell'aereo caduto dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana. Il ministro dei Trasporti Cubano ha detto che è in buone condizioni. Intanto è stato fornito un nuovo bilancio della tragedia: 110 morti e tre feriti. Tra le vittime anche una Cubana naturalizzata italiana, che viveva a Cilavegna, nel Pavese, insieme al marito. Era sull'isola per visitare alcuni parenti e sarebbe dovuta rientrare in

Aereo precipitato a CUBA : ritrovata una delle scatole nere : Una delle scatole nere dell'Aereo caduto ieri dopo il suo decollo dall'aeroporto dell'Avana e' stata ritrovata "in buone condizioni", ha detto oggi il ministro Cubano dei Trasporti, Adel Yzquierdo. In un intervento alla tv pubblica dell'isola, Yzquierdo ha detto che i responsabili dell'inchiesta sul disastro Aereo, nel quale sono morte oltre 100 persone, in maggioranza Cubani, "continuano a

Aereo caduto a CUBA - un'italiana tra le vittime : abitava nel Pavese : Risiedeva a Cilavegna, nel Pavese, la donna italiana morta ieri nel disastro Aereo di Cuba. Si chiamava Carmen, aveva 50 anni, era originaria dell'isola caraibica e aveva ottenuto la cittadinanza italiana per effetto delle nozze con un uomo di Cilavegna, Massimo Navaro, 58 anni. Da quanto si è appreso era tornata al paese d'origine per un viaggio di pochi giorni, per fare visita ad alcuni parenti: sarebbe dovuta rientrare in Italia