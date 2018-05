Crotone | il gesto da brividi dei tifosi dopo la retrocessione in Serie B

calcioweb.eu

(Di domenica 20 maggio 2018) Delusione per ilche è retrocesso nel campionato diuna stagione sfortunata, sconfitta per il club calabrese nella trasferta contro il Napoli. La squadra di Walter Zenga ha concluso la stagione con un punto in più in classifica (35) rispetto al campionato dello scorso anno, l’ex Sampdoria ha comunque tirato fuori il massimo da questa squadra. Grande delusione per iche sono stati protagonisti di unda, i 500 supporter al seguito della squadra hanno applaudito i calciatori e Zenga. E’ un giorno triste per ilma il pensiero è subito rivolto alla prossima stagione, il club calabrese si candida ad essere grande protagonista per l’immediato ritorno in A. LEGGI ANCHE –>, Zenga a testa alta: “questa squadra mi ha ridato la gioia di allenare” L'articolo, ildadeila ...