vanityfair

: RT @pregosiaccomodi: È convinto di stare in Terrasanta. Se gli diamo il PIN, poi temiamo che si smarrisca. La pratica richiede studio, sar… - cristina_bassi : RT @pregosiaccomodi: È convinto di stare in Terrasanta. Se gli diamo il PIN, poi temiamo che si smarrisca. La pratica richiede studio, sar… - cristina_bassi : RT @pregosiaccomodi: Accettiamo istanza di revoca di cittadinanza. Riceverà PIN per esecutività immediata. Categoria: AAA governante tedes… - cristina_bassi : RT @pregosiaccomodi: Accettiamo istanza di revoca di cittadinanza. Riceverà PIN per esecutività immediata. Convintissimo, ribadisce il con… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Secondo figlio in arrivo perDe Pin e Riccardo Montolivo. Dopo Mariam, due anni appena compiuti, la coppia è pronta al bis. L’annuncio è arrivato via social, direttamente dalla futura mamma: «Il bello deiè che a volte si», ha scritto pubblicando la prima foto con il pancione. https://www.instagram.com/p/Bi7OqhYAceC/?taken-by=depinofficial Nessuna indicazione sul sesso del nascituro. La voglia di fare il bis, del resto,e Riccardo non l’avevano mai tenuta segreta. «Se viene viene, è così bello avere un figlio», aveva raccontato lei a Vanity Fair dopo la nascita della primogenita. Detto, fatto. Auguri! LEGGI ANCHEDe Pin: «Primo mare, primo sole» L'articoloDe Pin di: «Isi» proviene da VanityFair.it.