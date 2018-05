: Creò personaggi Marvel: causa a ex soci - TelevideoRai101 : Creò personaggi Marvel: causa a ex soci - MarinelaFinucci : @PiovonoRoseNere @matteosalvinimi Il direttore-capocomico, inizialmente indispettito dall'interruzione delle prove,… - MarinelaFinucci : @olli_gu Il direttore-capocomico, inizialmente indispettito dall'interruzione delle prove, si lascia convincere dai… -

Stan Lee, 95 anni,creatore di alcuni fra ipiù importanti dell' universo fumettisticoha intentato unada un mld di $ contro 'Pow! Entertainment',età di cui è stato co-fondatore nel 2001. Lee accusa il ceo Shane Duffy e il cofondatore Gill Champion,di aver approfittato delle sue condizioni di salute (calo della vista,perdita della moglie) per fargli firmare un contratto in cui ha ceduto i diritti di utilizzo del suo nome e della sua immagine anche suial per le opere create per laetà(Di domenica 20 maggio 2018)