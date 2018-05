Cosa c’è stasera in tv

Cosa significa che il Pd si è autocongelato e perché non c’è il nuovo segretario : Primo round, Renzi. Apparentemente. I lavori dell’assemblea nazionale, che i suoi oppositori intendevano come luogo della resa dei conti, iniziano in forte ritardo, e con un colpo di scena. Prima che prenda la parola Maurizio Martina, segretario reggente ed aspirante cesaricida, il renzianissimo presidente del partito Matteo Orfini mette ai voti la variazione dell’ordine del giorno. Il punto primo doveva essere l’indicazione ...

Cosa non c’è nel contratto di governo M5s-Lega : Il contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega non contiene alcuni punti su cui ci si attendeva una presa di posizione più chiara. Non si parla di unioni civili, articolo 18, tagli di leggi inutili, donne, grandi eventi come le Olimpiadi, riduzione del programma degli F35 e il riferimento alle politiche per il Sud è ridotto a pochissime righe, molto generiche.Continua a leggere

Contratto M5S-Lega senza punti in rosso : Cosa è cambiato. C’è il limite di due anni al reddito di cittadinanza : Dallo stop alla sospensione dei lavori della Tav al limite dei due anni per il reddito di cittadinanza: ecco l’ultima versione dell’accordo

“Neanche tu puoi…”. Uomini e Donne al tritolo : Cosa c’è dietro la guerra tra Giorgio e Gianni. E questo è solo l’ultimo episodio… : Poche settimane alla fine di Uomini e Donne e gli animi si accendono. Nell’occhio del ciclone, neanche a dirlo, Giorgio Manetti, forse il protagonista più discusso di questi ultimi anni. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, ora alle prese con un nuovo corteggiatore, ha lanciato una stoccata feroce nei confronti di Gianni Sperti che ha manifestato sospetti sul rapporto che lega Manetti ad Anna Tedesco. Su Uomini e Donne Magazine appaiono scatti dei ...

Governo - Cosa c’è nella bozza di contratto tra Movimento 5 stelle e Lega : (Immagine: pixabay/CC) Ecco l’accordo semi-definitivo che Movimento 5 stelle e Lega hanno siglato (qui il documento). Restano ancora alcuni punti da vagliare mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto intendere di avere perso la pazienza. Il Colle non accetterà accordi a metà e vuole certezze. Questi i punti salienti. Comitato di conciliazione Nel caso non ci sia accordo tra le parti contraenti, verrà convocato il ...

MAGLIETTA SESSISTA DI LUIGI FAVOLOSO - Cosa C’ERA SCRITTO?/ L’ironia sul web : “Era mejo l’Isola” : Una maglia SESSISTA costa la squalifica dal Grande Fratello 2018 a LUIGI Mario FAVOLOSO, ma COSA ha scritto il napoletano? Sul web impazza la frase "torna in cucina".(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:05:00 GMT)

Dalla birra alla cioccolata. Cosa c’è davvero nei prodotti alla cannabis : "La gente si è fatta l'idea che la cannabis in generale fa bene un po' per tutto. 'Quindi la prendo', è il ragionamento", ma le cose non stanno proprio così", riflette il tossicologo ambientale, Enrico Davoli, che ha analizzato alcuni di questi prodotti base di canapa, compresi alimenti e bevande.Continua a leggere

Cosa c’è nella bozza di contratto Lega-M5S : Si parla di uscita dall'euro, di parziale default sul debito pubblico e altri punti piuttosto estremi: entrambi i partiti dicono che è una versione "vecchia", ma lo spread ha già iniziato a salire The post Cosa c’è nella bozza di contratto Lega-M5S appeared first on Il Post.

“Vi è piaciuto?”. La cena degli orrori con i vicini : solo ora si scopre Cosa c’era in quei piatti. Reggere il colpo sarà dura.. : I giudici non hanno avuto dubbi: ergastolo. Duplice omicidio. L’amante nel 2014, poi il marito due anni dopo. Per tutta la durata del processo è rimasta di pietra, neppure un’ombra di pentimento. solo un sorriso al momento della sentenza. Kelly M. Cochran 34 anni, nasconde però un segreto ancora peggiore: avrebbe assassinato in precedenza altri suoi nove amanti, servendo in almeno un’occasione i resti di uno di loro come cena ai ...

