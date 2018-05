Coppa di Germania | Bayern sconfitto in finale | disertata la cerimonia dell' Eintracht

Coppa di Germania - sorpresa a Berlino : l'Eintracht batte il Bayern in finale : Berlino - Dopo un'attesa lunga trent'anni, l'Eintracht Francoforte torna a festeggiare un trofeo: il Bayern Monaco, dominatore della Bundesliga, perde a Berlino , 3-1 il finale, la finale della Coppa ...

Bayern Monaco - la luce in fondo al tunnel : Manuel Neuer convocato per la finale di Coppa di Germania : Reduce dall’infortunio al piede subito nel mese di settembre, Manuel Neuer è stato convocato per la finale di Coppa di Germania che il Bayern giocherà contro l’Eintracht Manuel Neuer è nella lista dei convocati del Bayern Monaco per la finale di Coppa di Germania in programma sabato contro l’Eintracht di Francoforte. Per il portiere 32enne si tratta della prima convocazione dal grave infortunio al piede subito nel mese di ...

Coppa Germania - semifinale selvaggia : incidenti Schalke-Eintracht - 15 feriti e 20 denunce : La semifinale di Coppa di Germania tra Schalke 04 e Eintracht Frankfurt si è conclusa con il risultato di 1-0 per gli ospiti, ma a lasciare esterefatti sono le scene le selvagge che si sono verificate ...

Il Bayern Monaco in finale in Coppa di Germania : È ancora viva la speranza di un triplete per il Bayern Monaco. Già certa del titolo in Bundesliga e semifinalista in Champions League, la squadra di Jupp Heynckes ha centrato anche la finale di Coppa di Germania, sconfiggendo con un netto 6-2 il Bayer Leverkusen in trasferta. I bavaresi, in gol con Martinez, Lewandowski, Thiago Alcantara e tre volte Müller, aspettano in finale una tra Schalke ed Eintracht Francoforte. Continua invece la favola ...

Coppa di Germania : Bayern Monaco travolgente - è in finale : Roboante 6-2 al Bayer Leverkusen in semifinale: a segno Javi Martinez, Lewandowski, Thiago Alcantara e tripletta di Muller

Coppa Davis - Germania-Spagna 2-1 : ora sfida Nadal-Zverev : In Coppa Davis in questi giorni non c'è solo la sfida Italia-Francia. Si stanno disputando infatti altre sfide dei quarti del World Group 2018. A Valencia la Germania è in vantaggio sulla Spagna per 2-...

Coppa Davis - Germania-Spagna 2-1 : ANSA, - ROMA, 8 APR - In Coppa Davis in questi giorni non c'è solo la sfida Italia-Francia. Si stanno disputando infatti altre sfide dei quarti del World Group 2018. A Valencia la Germania è in ...

Coppa Davis 2018 : i risultati delle altre sfide. Germania avanti in Spagna - la Croazia doma il Kazakistan : Non solo Italia-Francia: nei quarti di finale di Coppa Davis sono andati in scena altri due doppi, validi per altrettante sfide che dopo i singolari di ieri erano ferme sull’1-1. La Germania, al termine di una maratona durata quasi 5 ore è in vantaggio in Spagna, mentre la Croazia, in rimonta, si porta avanti contro il Kazakistan. Nella notte italiana gli USA avranno la possibilità di chiudere i conti contro il Belgio dopo il netto 2-0 ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : che scontro tra Spagna e Germania! Croazia ed USA con i favori del pronostico : Non solo Italia-Francia: il programma dei quarti di finale di Coppa Davis offre molti spunti interessanti nelle altre gare in programma. Andiamo a scoprire chi si affronterà a partire da domani nelle restanti tre sfide, ovvero Spagna-Germania, Croazia-Kazakistan ed USA-Belgio. Sicuramente il confronto più interessante è il primo: Spagna-Germania è anche un classico di Coppa Davis, e nei 16 confronti precedenti per 10 volte hanno passato il turno ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Wierer perfetta - Italia da favola a Oslo! Azzurre sul podio dietro a Francia e Germania : Ragazze da sogno nella staffetta di Oslo, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Biathlon. L’Italia conquista un favoloso podio con una prova di cuore e grinta, restando sempre a contatto con le migliori e gestendo il ritardo accumulato nelle battute finali della gara. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno mostrato grande compattezza nelle fasi più delicate della gara, cedendo soltanto al cospetto ...