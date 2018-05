optimaitalia

: Convertire in telecomando lo smartphone Android: anche senza infrarossi - OptiMagazine : Convertire in telecomando lo smartphone Android: anche senza infrarossi -

(Di domenica 20 maggio 2018) Credete cheinil vostrosia un'impresa che non potrà riuscirvi? Non c'è molto da fare per ottenere il risultato desiderato: basta scegliere l'applicazione giusta alle proprie esigenze, e scaricarla dal Play Store. Ce ne sono tante, ma abbiamo scelto di portare alla vostra attenzione 'Universale SURE', in quanto facile da utilizzare e completa di tutte le funzioni che potrebbero servirvi.Va subito detto che di pubblicità la piattaforma non è farcita, cosa che dovrebbe esortarvi ulteriormente a provarla. Sure vi consentirà la gestione da remoto di vari dispositivi, il tuttoperdersi in mille configurazioni stressanti. L'app, immediatamente dopo l'installazione, risulterà già pronta per essere utilizzata. L'unica cosa richiesta è l'abbinamento dei device con cui intendete interfacciarvi, scegliendo tra due modalità di associazione: ...