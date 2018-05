Contratto di governo | a Genova leghisti divisi alla meta

Contratto LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal governo giallo-verde : Nel CONTRATTO di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle manca un qualche riferimento alla politica industriale che si vuole portare avanti in Italia. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:03:00 GMT)ILVA/ Il gioco d'azzardo pericoloso per tutti, di A. RuffoFlat Tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del CONTRATTO LEGA-M5S una "cialtronata", di S. Luciano

Contratto di governo Lega-M5s : ecco il testo : La bozza dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione di un esecutivo Giallo-Verde

Governo : Lunedì il nome del premier Lega : 'M5S rispetti Contratto' : M5S e Lega stringono sul premier, il cui nome - almeno è questo l'obiettivo - potrebbe esserci Lunedì. Ai giornalisti che gli chiedono quando si rivedrà con il leader dei 5Stelle, il segretario del ...

Nuovo Contratto di governo : i principali punti Video : È di 58 pagine il contratto di governo [Video] approvato ieri fra Movimento 5 Stelle e Lega. Il contratto non è ancora definitivo in quanto manca il voto degli elettori della Lega che si esprimeranno tra sabato e domenica. Hanno gia dato il via libera, invece, gli iscritti del M5S che al 94% hanno votato per il si al programma 42.274 sì contro 2.522 no. Europa Si conferma il carattere antieuropeista e antisistema dei due partiti. Nel documento ...

Lorenzin : 'Contratto di governo inquietante. Sui vaccini un pericoloso passo indietro' : 'Se posso dare un giudizio generale sul contratto di governo, sull'accordo di programma tra Lega e 5 Stelle, trovo che il programma sia abbastanza inquietante in generale'. È laconico il commento di ...

Dalle urne al Contratto di governo al toto premier - lo stallo politico raccontato con i numeri : Le consultazioni, il programma di governo, le forze in Parlamento, le reazioni dei mercati, l’esecutivo dimissionario: a ciascuno dei tasselli che compongono lo stallo politico che va avanti dal 4 marzo si può attribuire un numero. Un modo per rileggere oltre due mesi di cronaca politica: Dalle urne alla stesura del contratto di governo fino all’individuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri...

Governo : M5S - in Contratto tutti 20 punti del nostro programma : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Noi ci stiamo impegnando a siglare un contratto di Governo, lo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti che lo hanno votato, adesso la vera sfida è realizzarlo". Così il deputato del M5S Adriano Varrica a Palermo per illustrare i contenuti del contratto di Governo Lega-M

Migranti : Varrica (M5S) - in Contratto governo contrasto a business accoglienza : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Quello che il programma di governo vuole contrastare è il business dell'immigrazione, ciò che ha permesso a tanti di lucrare sui diritti di queste persone. Ad oggi le risorse che sono state destinate all'immigrazione non sono state destinate al fenomeno in quanto tale

Governo : Varrica (M5S) - coperture per Contratto ci sono : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un programma in sei giorni, in Germania hanno impiegato sei mesi. Con la Lega abbiamo dato il quadro entro il quale ci muoveremo ma le coperture ci sono”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, in piazza a Palermo per illustrare il contratto di Governo approvato ieri dal 94% degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle ...

M5s - Di Maio : 'Con la Lega non è un'alleanza - ma un Contratto di governo' : "Nel contratto è ben spiegato che continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali e anche alle prossime ...

Governo : Di Maio : 'Il premier dovrà essere persona amica del popolo'. Aperti i gazebo per votare intesa su Contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di Governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Governo - Casaleggio rilancia : "Il premier ideale è Di Maio""Contratto? Molto soddisfatto" : "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio....". Questa la risposta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di Governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione Segui su affaritaliani.it